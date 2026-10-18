Ramalan Kesehatan Zodiak Virgo Minggu, 18 Oktober 2026: Jaga Energi dan Atur Waktu Istirahat

Ilustrasi zodiak Virgo (magnific)
JawaPos.com - Kesehatan Virgo pada Minggu, 18 Oktober 2026, berkaitan dengan kemampuan mengelola pikiran, mengatur aktivitas, dan menyediakan waktu yang cukup untuk beristirahat.
Kebiasaan memikirkan banyak hal sekaligus dapat membuat Virgo merasa sulit bersantai, terlebih ketika masih terdapat pekerjaan atau rencana yang belum terselesaikan.
Padahal, menjaga kebugaran tidak hanya bergantung pada aktivitas fisik, tetapi juga pada kemampuan memberikan jeda bagi tubuh dan pikiran.
Virgo sebaiknya mulai membiasakan diri menentukan prioritas agar tidak merasa harus menyelesaikan semua urusan dalam waktu bersamaan.
Keinginan untuk membuat segala sesuatu berjalan sempurna memang dapat mendorong produktivitas, tetapi jangan sampai membuat waktu istirahat terus tertunda.
Cobalah menyusun daftar pekerjaan berdasarkan tingkat kepentingannya sehingga kamu dapat mengetahui hal mana yang perlu diselesaikan lebih dahulu dan mana yang masih bisa menunggu.
Jika pikiran terus tertuju pada tanggung jawab yang belum selesai, catat rencana untuk hari berikutnya sebelum mengakhiri aktivitas harian.
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Jawa Pos
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