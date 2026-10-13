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Vindi Rayinda Ayudya
Selasa, 13 Oktober 2026 | 18.35 WIB

Ramalan Asmara Zodiak Aries Selasa, 13 Oktober 2026: Bangun Kedekatan dengan Sikap Dewasa

Ilustrasi zodiak Aries (freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Aries (freepik)

JawaPos.com - Kehidupan asmara Aries pada Selasa, 13 Oktober 2026 menuntut kemampuan untuk menyampaikan perasaan secara terbuka sekaligus mengendalikan emosi ketika menghadapi perbedaan.

Keinginan untuk menyampaikan pendapat memang wajar, tetapi cara mengutarakannya dapat memengaruhi bagaimana pasangan memahami maksud yang sebenarnya.

Berikut ramalan kehidupan asmara zodiak Aries pada Selasa, 13 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Bagi Aries yang sudah memiliki pasangan, perbedaan keinginan atau cara berpikir mungkin memunculkan perdebatan kecil jika masing-masing terlalu sibuk mempertahankan pendapat sendiri.

Daripada langsung memberikan bantahan, cobalah mendengarkan penjelasan pasangan sampai selesai sebelum menyampaikan sudut pandang pribadi.

Sikap tersebut dapat membantu Aries memahami alasan di balik perkataan pasangan sekaligus mencegah percakapan berkembang menjadi pertengkaran yang tidak perlu.

Jika terdapat persoalan yang selama ini mengganggu pikiran, pilih waktu yang tepat untuk membicarakannya ketika kedua pihak berada dalam kondisi cukup tenang.

Sampaikan perasaan dengan bahasa yang jelas tanpa melontarkan tuduhan atau membuat pasangan merasa harus membela diri.

Editor: Novia Tri Astuti
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