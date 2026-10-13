Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Vindi Rayinda Ayudya
Selasa, 13 Oktober 2026 | 23.50 WIB

Ramalan Zodiak Taurus Besok Rabu, 14 Oktober 2026: Ketenangan Batin, Relasi, dan Arah Karier

Ilustrasi zodiak Taurus (magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Taurus (magnific)

JawaPos.com - Ramalan zodiak Taurus besok, Rabu, 14 Oktober 2026, menyoroti pentingnya menjaga keseimbangan antara kebutuhan pribadi, hubungan sosial, dan tanggung jawab pekerjaan.

Taurus mungkin membutuhkan waktu untuk menenangkan pikiran sekaligus menata kembali prioritas agar berbagai urusan tidak terasa semakin membebani.

Dalam hubungan asmara, sikap terbuka dan kesediaan memahami perasaan orang lain dapat membantu menciptakan kedekatan yang lebih nyaman, sedangkan dalam karier, peluang baru perlu disambut dengan persiapan yang matang.

Dilansir dari Astro Talk, berikut ramalan lengkap zodiak Taurus untuk Rabu, 14 Oktober 2026.

Asmara

Kehidupan asmara Taurus besok membutuhkan pendekatan yang lebih tenang, terutama ketika kamu sedang ingin menikmati waktu sendiri atau merasa belum siap menghadapi terlalu banyak tuntutan emosional.

Bagi Taurus yang sudah memiliki pasangan, penting untuk menyampaikan kebutuhan pribadi tanpa membuat orang terkasih merasa diabaikan.

Jika belakangan ini aktivitas masing-masing membuat waktu bersama semakin terbatas, cobalah menyisihkan kesempatan untuk berbincang santai dan membahas hal-hal yang selama ini belum sempat disampaikan.

Editor: Novia Tri Astuti
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Ramalan Kesehatan Zodiak Taurus Selasa, 13 Oktober 2026: Jaga Kebugaran dengan Rutinitas Seimbang - Image
Zodiak

Ramalan Kesehatan Zodiak Taurus Selasa, 13 Oktober 2026: Jaga Kebugaran dengan Rutinitas Seimbang

Selasa, 13 Oktober 2026 | 20.48 WIB

Ramalan Karier Zodiak Taurus Selasa, 13 Oktober 2026: Tingkatkan Kinerja dengan Kerja Sama - Image
Zodiak

Ramalan Karier Zodiak Taurus Selasa, 13 Oktober 2026: Tingkatkan Kinerja dengan Kerja Sama

Selasa, 13 Oktober 2026 | 20.47 WIB

Ramalan Keuangan Zodiak Taurus Selasa, 13 Oktober 2026: Jaga Anggaran dan Perkuat Tabungan - Image
Zodiak

Ramalan Keuangan Zodiak Taurus Selasa, 13 Oktober 2026: Jaga Anggaran dan Perkuat Tabungan

Selasa, 13 Oktober 2026 | 18.48 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Racing Santander vs Valencia: Catatan Buruk Los Che Bisa Berlanjut di El Sardinero - Image
1

Prediksi Skor Racing Santander vs Valencia: Catatan Buruk Los Che Bisa Berlanjut di El Sardinero

2

Prediksi Skor Atalanta vs Venezia: La Dea Diburu Krisis, Tim Tamu Lebih Mengenaskan

3

Prediksi Skor Troyes vs Marseille: Les Phoceens Bidik Pesta Gol, Misi Keluar dari Zona Degradasi!

4

Prediksi Skor Real Betis vs Osasuna: Rekor Pertemuan Berpihak kepada Los Verdiblancos

5

Prediksi Skor Persela Lamongan vs Deltras: Duel Sengit Dua Tim Teratas Grup B Championship

6

Prediksi Skor PSS Sleman vs PSM Makassar: Super Elang Jawa Berambisi Raih Kemenangan Pertama

7

Prediksi Skor Real Sociedad vs Deportivo La Coruna: Tuan Rumah Bidik Kemenangan di La Liga

8

Prediksi Skor Racing Santander vs Valencia: Los Che Terdesak, Hasil Imbang Jadi Skenario Realistis

9

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

10

Prediksi Skor Freiburg vs Schalke 04 di Bundesliga: Tim Tamu Punya Misi Memutus Tren Buruk

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore