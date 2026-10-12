Ramalan Karier Zodiak Libra Senin, 12 Oktober 2026: Atur Prioritas dan Perkuat Kerja Sama

Ilustrasi zodiak Libra (Magnific)
JawaPos.com - Libra perlu mengandalkan kecermatan, ketekunan, dan kemampuan berkomunikasi untuk menghadapi berbagai urusan pekerjaan pada Senin, 12 Oktober 2026.
Tanggung jawab yang datang bersamaan berpotensi membuat jadwal terasa semakin padat, terlebih jika terdapat tugas mendadak yang harus segera ditangani.
Dalam situasi seperti ini, Libra sebaiknya tidak terburu-buru menyelesaikan semuanya tanpa perencanaan yang jelas.
Langkah awal yang bisa dilakukan adalah membuat daftar pekerjaan, kemudian mengurutkannya berdasarkan urgensi dan batas waktu penyelesaian.
Cara tersebut membantu Libra mengetahui tugas mana yang perlu didahulukan dan pekerjaan apa yang masih bisa dikerjakan setelahnya.
Usahakan untuk tidak terlalu lama berkutat pada persoalan kecil apabila masih terdapat tanggung jawab utama yang membutuhkan perhatian lebih besar.
Menyelesaikan pekerjaan satu per satu juga dapat membantu menjaga fokus, sehingga hasilnya lebih rapi dan risiko kekeliruan bisa dikurangi.
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Jawa Pos
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