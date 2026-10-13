Ramalan Primbon Jawa Besok, Rabu Wage, 14 Oktober 2026: Rezeki, Karier, Cinta, dan Keberuntungan

JawaPos.com - Ramalan Primbon Jawa besok, Rabu Wage, 14 Oktober 2026, menjadi bacaan menarik bagi masyarakat yang masih melestarikan tradisi penanggalan Jawa.

Dalam kepercayaan leluhur, weton sering digunakan sebagai bagian dari penafsiran mengenai karakter seseorang, perjalanan rezeki, perkembangan karier, hubungan asmara, hingga gambaran keberuntungan.

Berdasarkan kalender Jawa, Rabu, 14 Oktober 2026, bertepatan dengan weton Rabu Wage yang memiliki jumlah neptu 11.

Angka tersebut diperoleh dari neptu hari Rabu sebesar 7 dan pasaran Wage sebesar 4.

Dalam sejumlah penafsiran tradisional, kombinasi ini dikaitkan dengan pribadi yang mampu membawa diri, memiliki pendirian, dan berusaha menjaga keseimbangan ketika menghadapi berbagai keadaan.

Lantas, bagaimana ramalan rezeki, karier, cinta, dan keberuntungan menurut penafsiran Primbon Jawa untuk Rabu Wage, 14 Oktober 2026?

Berikut ulasan lengkapnya yang dapat menjadi bahan refleksi untuk menyambut aktivitas sehari-hari, dilansir dari Primbon.com.