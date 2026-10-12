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Vindi Rayinda Ayudya
Selasa, 13 Oktober 2026 | 01.32 WIB

Ramalan Kesehatan Zodiak Taurus Senin, 12 Oktober 2026: Seimbangkan Aktivitas dan Waktu Istirahat

Ilustrasi zodiak Taurus (magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Taurus (magnific)

JawaPos.com - Kondisi kesehatan Taurus pada Senin, 12 Oktober 2026, perlu dijaga dengan baik agar kesibukan pekerjaan dan urusan pribadi tidak menguras energi secara berlebihan.

Keinginan untuk menyelesaikan berbagai tanggung jawab secepat mungkin bisa membuat Taurus mengabaikan kebutuhan tubuh, terutama ketika banyak hal harus ditangani dalam waktu berdekatan.

Padahal, menjaga kebugaran tidak hanya bergantung pada kemampuan menyelesaikan pekerjaan, tetapi juga pada kesediaan memberikan waktu bagi tubuh dan pikiran untuk beristirahat.

Berikut ramalan kesehatan zodiak Taurus pada Senin, 12 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Taurus sebaiknya menyusun jadwal harian sesuai kemampuan agar seluruh aktivitas dapat dijalani tanpa terus-menerus merasa terburu-buru.

Jangan menunggu sampai tubuh benar-benar kelelahan untuk mengambil jeda, terlebih jika pekerjaan yang dilakukan membutuhkan konsentrasi tinggi.

Membagi kegiatan menjadi beberapa bagian dan menyisipkan waktu istirahat dapat membantu menjaga stamina sepanjang hari.

Jika rutinitas lebih banyak dihabiskan di depan layar komputer atau ponsel, sempatkan diri untuk mengalihkan pandangan, berdiri, dan melakukan peregangan ringan.

Editor: Novia Tri Astuti
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