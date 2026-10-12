Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Vindi Rayinda Ayudya
Selasa, 13 Oktober 2026 | 00.36 WIB

Ramalan Keuangan Zodiak Capricorn Senin, 12 Oktober 2026: Perkuat Disiplin dan Hindari Utang

Ilustrasi zodiak Capricorn (Magnific/pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Capricorn (Magnific/pikisuperstar)

JawaPos.com - Keuangan Capricorn pada Senin, 12 Oktober 2026, perlu dijaga melalui kebiasaan menyusun prioritas dan mempertimbangkan setiap pengeluaran dengan matang.

Kemampuan mengendalikan diri dapat menjadi modal penting bagi Capricorn untuk mempertahankan kestabilan finansial, terutama ketika beberapa kewajiban harus diselesaikan dalam waktu yang berdekatan.

Berikut ramalan keuangan zodiak Capricorn pada Senin, 12 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Cobalah meninjau kembali anggaran yang telah disusun, termasuk tagihan rutin dan kebutuhan sehari-hari yang harus dipenuhi.

Pemeriksaan ini juga perlu mencakup pengeluaran kecil yang sering dianggap sepele, padahal jika dilakukan berulang kali dapat mengurangi jumlah uang yang tersisa.

Biaya layanan berlangganan yang jarang digunakan, kebiasaan membeli makanan di luar, atau belanja spontan bisa menjadi beberapa hal yang perlu dievaluasi.

Jika menemukan pengeluaran yang tidak terlalu mendesak, Capricorn dapat menguranginya sedikit demi sedikit agar perubahan kebiasaan terasa lebih mudah dijalankan.

Tidak perlu memangkas semua kebutuhan tambahan secara ekstrem, karena pengelolaan keuangan yang baik tetap memberikan ruang untuk menikmati hasil kerja selama dilakukan sesuai kemampuan.

Editor: Novia Tri Astuti
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Ramalan Karier Zodiak Cancer Senin, 12 Oktober 2026: Perkuat Kerja Sama dan Jaga Konsistensi - Image
Zodiak

Ramalan Karier Zodiak Cancer Senin, 12 Oktober 2026: Perkuat Kerja Sama dan Jaga Konsistensi

Selasa, 13 Oktober 2026 | 01.36 WIB

Ramalan Kesehatan Zodiak Gemini Senin, 12 Oktober 2026: Redakan Penat dan Jaga Konsentrasi - Image
Zodiak

Ramalan Kesehatan Zodiak Gemini Senin, 12 Oktober 2026: Redakan Penat dan Jaga Konsentrasi

Selasa, 13 Oktober 2026 | 01.35 WIB

Ramalan Karier Zodiak Gemini Senin, 12 Oktober 2026: Fokuskan Ide dan Tuntaskan Pekerjaan - Image
Zodiak

Ramalan Karier Zodiak Gemini Senin, 12 Oktober 2026: Fokuskan Ide dan Tuntaskan Pekerjaan

Selasa, 13 Oktober 2026 | 01.34 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Persela Lamongan vs Deltras: Duel Sengit Dua Tim Teratas Grup B Championship - Image
1

Prediksi Skor Persela Lamongan vs Deltras: Duel Sengit Dua Tim Teratas Grup B Championship

2

Prediksi Skor PSS Sleman vs PSM Makassar: Super Elang Jawa Berambisi Raih Kemenangan Pertama

3

Prediksi Skor Arema FC vs Bhayangkara FC: Berpeluang Imbang di Kanjuruhan 

4

Prediksi Skor Feyenoord vs AZ Alkmaar: Sama-Sama Produktif, Laga Berpotensi Imbang

5

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

6

Surabaya Panas! Keringat Penjahit, Kipas Angin Laris, dan Tagihan Listrik Bengkak

7

Prediksi Skor Barcelona vs Getafe di Liga Spanyol: Blaugrana Pesta Gol di Camp Nou

8

Prediksi Susunan Pemain Como vs AS Roma: Fabregas Siapkan Taktik Subbuteo

9

Prediksi Skor Racing Santander vs Valencia: Los Che Terdesak, Hasil Imbang Jadi Skenario Realistis

10

Prediksi Skor Rayo Vallecano vs Athletic Bilbao di Liga Spanyol: Emil Audero Incar Poin di Kandang

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore