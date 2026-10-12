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Vindi Rayinda Ayudya
Senin, 12 Oktober 2026 | 23.10 WIB

Ramalan Primbon Jawa Besok, Selasa Pon, 13 Oktober 2026: Rezeki, Karier, Cinta, dan Keberuntungan

Ilustrasi ramalan Primbon Jawa (Magnific) - Image

Ilustrasi ramalan Primbon Jawa (Magnific)

JawaPos.com - Ramalan Primbon Jawa besok, Selasa Pon, 13 Oktober 2026, menjadi salah satu topik yang menarik bagi masyarakat yang masih melestarikan tradisi penanggalan Jawa. 

Seperti diketahui, weton dipercaya sebagai bagian dari warisan leluhur untuk menafsirkan karakter, perjalanan rezeki, kehidupan karier, hubungan asmara, hingga peruntungan seseorang.

Berdasarkan kalender Jawa, Selasa 13 Oktober 2026, bertepatan dengan weton Pon dengan jumlah neptu 10. Angka tersebut berasal dari neptu hari Selasa sebesar 3 dan pasaran Pon sebesar 7. 

Dalam penafsiran tradisional, weton ini kerap dikaitkan dengan semangat, ketegasan, dan dorongan untuk terus bergerak mencapai tujuan.

Lantas, bagaimana gambaran rezeki, karier, cinta, dan keberuntungan menurut penafsiran Primbon Jawa untuk Selasa Pon, 13 Oktober 2026? 

Simak ulasan berikut sebagai referensi budaya sekaligus bahan refleksi untuk menjalani aktivitas sehari-hari, dlansir dari Primbon.com.

1. Ramalan Rezeki Selasa Pon, 13 Oktober 2026

Menurut penafsiran tradisional Primbon Jawa, rezeki bagi weton Selasa Pon pada Selasa, 13 Oktober 2026, dapat dimaknai sebagai dorongan untuk mengembangkan potensi melalui kerja keras, kedisiplinan, dan keberanian melihat peluang. Weton Selasa Pon memiliki neptu 10, hasil penjumlahan nilai hari Selasa sebesar 3 dan pasaran Pon sebesar 7. Dalam sejumlah gambaran budaya Jawa, karakter Selasa Pon kerap dihubungkan dengan semangat dan kemauan untuk mencapai sesuatu yang diinginkan.

Editor: Novia Tri Astuti
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