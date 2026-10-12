Ramalan Zodiak Aquarius Besok Selasa, 13 Oktober 2026: Hubungan Asmara Harmonis, Karier Ada Peluang

Ilustrasi zodiak Aquarius (magnific)

JawaPos.com - Aquarius (20 Januari–18 Februari) perlu lebih peka terhadap keadaan orang-orang di sekitarnya.

Seorang teman mungkin sedang menghadapi persoalan yang cukup berat dan membutuhkan dukungan. Luangkan waktu untuk mendengarkan keluh kesahnya jika diperlukan.

Selain itu, Aquarius sebaiknya lebih cermat dalam menjaga pola makan dan memperhatikan asupan yang dikonsumsi setiap hari.

Dari sisi hubungan, kehidupan rumah tangga bagi Aquarius yang sudah menikah diprediksi terasa menyenangkan dan penuh kepuasan.

Sementara itu, pergerakan Bulan di Scorpio membawa peluang menarik dalam urusan pekerjaan. Tetaplah terbuka terhadap kesempatan baru yang berpotensi mendukung perkembangan karier.

Yuk simak ramalan selengkapnya dari zodiak Aquarius seperti dilansir dari laman Astrotalk.

Cinta Aquarius

Kehidupan asmara Aquarius yang sudah menikah diperkirakan berlangsung harmonis. Pengaruh Venus menghadirkan suasana hangat dalam rumah tangga, sehingga hubungan dengan pasangan terasa semakin selaras.

Ini menjadi waktu yang tepat untuk menikmati kebersamaan dan menghargai hal-hal sederhana yang membuat hubungan tetap kuat.

Bagi Aquarius yang masih lajang, peluang menemukan seseorang yang menarik bisa datang melalui aplikasi kencan. Jangan ragu membuka diri untuk mengenal orang baru selama tetap bersikap bijaksana.

Di tengah kebahagiaan yang dirasakan, Aquarius juga disarankan menyempatkan diri membantu orang lain yang sedang membutuhkan dukungan.

Keuangan Aquarius

Kondisi keuangan Aquarius diprediksi relatif stabil. Pemasukan rutin diperkirakan berjalan sesuai harapan, sedangkan kemungkinan munculnya pengeluaran tak terduga cenderung kecil.