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Dea Agustin Adrianingtyas
Senin, 12 Oktober 2026 | 18.29 WIB

Ramalan Zodiak Taurus 12 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Taurus (Magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Taurus (Magnific)

JawaPos.com – Kemungkinan besar, cakrawala zodiak taurus sedang meluas. Usaha artistik taurus mungkin akan membuahkan hasil besar hari ini. 

Taurus bisa saja diperkenalkan kepada orang-orang yang akan menjadi kontak atau teman baru. Hubungan cinta taurus juga berjalan dengan baik. Perasaan antusiasme dan kepercayaan diri ini, tentu saja tidak merugikan.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Taurus pada Senin, 12 Oktober 2026.

Taurus (20 April – 20 Mei)

Zodiak taurus adalah satu-satunya yang dapat menyelesaikan masalah dalam hubungan. Terkait karir, atur semua tanggung jawab dengan baik untuk memberikan kesan yang sangat baik pada atasan dan kolega.

Sementara itu, taurus harus fokus melakukan perawatan untuk menikmati kesehatan yang baik. Terkait keuangan, prospek keuangan taurus sedang meningkat, sehingga tidak akan tertinggal dalam waktu dekat.

Cinta Taurus 

Beberapa ketegangan muncul dalam hubungan, dan taurus adalah satu-satunya yang dapat menyelesaikan masalah tersebut. Bersikaplah diplomatis dan objektif dalam melakukan pendekatan agar situasi segera kembali normal. Jika membutuhkan sedikit waktu untuk menjauh dari pasangan, maka ambillah.

Karir Taurus

Hari ini akan dipenuhi dengan rapat dan komitmen profesional. Jika berhasil mengatur semua tanggung jawab dengan baik, taurus akan mampu memberikan kesan yang sangat baik pada atasan dan kolega. 

Editor: Setyo Adi Nugroho
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