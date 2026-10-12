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Dea Agustin Adrianingtyas
Senin, 12 Oktober 2026 | 18.19 WIB

Ramalan Zodiak Aries dan Taurus 12 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Aries dan Taurus (Magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Aries dan Taurus (Magnific)

JawaPos.com - Hari ini mungkin bukan hari yang baik untuk zodiak aries. Kemungkinan, aries merasa sedih dan tidak nyaman. Namun, aries harus mempertahankan sikap dan pendekatan positif untuk mencegah kejadian yang tidak diinginkan.

Cobalah menghabiskan waktu untuk melakukan aktivitas yang paling disukai bersama orang-orang terdekat. Hal ini dapat membantu aries mengatasi suasana hati yang buruk dan mendapatkan keadaan pikiran yang tenang.

Zodiak taurus mungkin akan membuatmu merasa bingung dan gelisah. Taurus merasa ingin menyendiri untuk sementara waktu guna merasa segar kembali secara emosional. 

Taurus harus menemukan keseimbangan yang tepat antara bekerja dan bersantai. Belajarlah untuk bersantai dan sertakan struktur dan disiplin dalam hidupmu.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Aries dan Taurus pada Senin, 12 Oktober 2026.

Aries (21 Maret – 19 April)

Zodiak aries sebaiknya tidak terlibat dalam pertengkaran dengan pasangan hari ini. Terkait karir, keluarkan kemampuan terbaikmu saat menghadapi situasi sulit yang dihadapi di tempat kerja.

Sementara itu, manfaatkan kesehatan yang baik dan semangat yang tinggi untuk berolahraga serta fokus pada diet yang sehat. Terkait keuangan, aries memiliki berbagai pilihan dalam melakukan pencarian kontrak yang menguntungkan.

Cinta Aries

Aries mungkin terus terlibat dalam pertengkaran dengan pasangan, dan bahkan tidak yakin mengapa hal itu terus terjadi. Setidaknya, pastikan untuk fokus pada masalah yang ada dan jangan menyerang pasangan secara membabi buta. 

Editor: Setyo Adi Nugroho
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