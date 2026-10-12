Ramalan Zodiak Aries dan Taurus 12 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Aries dan Taurus (Magnific)
JawaPos.com - Hari ini mungkin bukan hari yang baik untuk zodiak aries. Kemungkinan, aries merasa sedih dan tidak nyaman. Namun, aries harus mempertahankan sikap dan pendekatan positif untuk mencegah kejadian yang tidak diinginkan.
Cobalah menghabiskan waktu untuk melakukan aktivitas yang paling disukai bersama orang-orang terdekat. Hal ini dapat membantu aries mengatasi suasana hati yang buruk dan mendapatkan keadaan pikiran yang tenang.
Zodiak taurus mungkin akan membuatmu merasa bingung dan gelisah. Taurus merasa ingin menyendiri untuk sementara waktu guna merasa segar kembali secara emosional.
Taurus harus menemukan keseimbangan yang tepat antara bekerja dan bersantai. Belajarlah untuk bersantai dan sertakan struktur dan disiplin dalam hidupmu.
Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Aries dan Taurus pada Senin, 12 Oktober 2026.
Aries (21 Maret – 19 April)
Zodiak aries sebaiknya tidak terlibat dalam pertengkaran dengan pasangan hari ini. Terkait karir, keluarkan kemampuan terbaikmu saat menghadapi situasi sulit yang dihadapi di tempat kerja.
Sementara itu, manfaatkan kesehatan yang baik dan semangat yang tinggi untuk berolahraga serta fokus pada diet yang sehat. Terkait keuangan, aries memiliki berbagai pilihan dalam melakukan pencarian kontrak yang menguntungkan.
Cinta Aries
Aries mungkin terus terlibat dalam pertengkaran dengan pasangan, dan bahkan tidak yakin mengapa hal itu terus terjadi. Setidaknya, pastikan untuk fokus pada masalah yang ada dan jangan menyerang pasangan secara membabi buta.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Persela Lamongan vs Deltras: Duel Sengit Dua Tim Teratas Grup B Championship
Prediksi Skor PSS Sleman vs PSM Makassar: Super Elang Jawa Berambisi Raih Kemenangan Pertama
Prediksi Skor Arema FC vs Bhayangkara FC: Berpeluang Imbang di Kanjuruhan
Prediksi Skor Feyenoord vs AZ Alkmaar: Sama-Sama Produktif, Laga Berpotensi Imbang
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Surabaya Panas! Keringat Penjahit, Kipas Angin Laris, dan Tagihan Listrik Bengkak
Prediksi Skor Barcelona vs Getafe di Liga Spanyol: Blaugrana Pesta Gol di Camp Nou
Prediksi Susunan Pemain Como vs AS Roma: Fabregas Siapkan Taktik Subbuteo
Prediksi Skor Racing Santander vs Valencia: Los Che Terdesak, Hasil Imbang Jadi Skenario Realistis
Prediksi Skor Rayo Vallecano vs Athletic Bilbao di Liga Spanyol: Emil Audero Incar Poin di Kandang
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022