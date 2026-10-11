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Vindi Rayinda Ayudya
Minggu, 11 Oktober 2026 | 23.45 WIB

Ramalan Zodiak Capricorn Besok Senin, 12 Oktober 2026: Fokus Karier dan Relasi

Ilustrasi zodiak Capricorn (Freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Capricorn (Freepik)

JawaPos.com - Ramalan zodiak Capricorn besok, Senin, 12 Oktober 2026, membawa perhatian pada hubungan dengan orang-orang terdekat, perkembangan karier, serta cara mengelola keuangan secara bijak.

Capricorn dikenal sebagai sosok yang bertanggung jawab dan berorientasi pada tujuan, tetapi kali ini penting untuk tidak hanya berfokus pada hasil akhir.

Komunikasi yang terbuka dan kesediaan mendengarkan pendapat orang lain dapat membantu menyelesaikan persoalan yang sempat tertunda.

Di sisi lain, Capricorn perlu menjaga keseimbangan antara ambisi dan kebutuhan pribadi.

Jangan sampai jadwal yang padat membuat waktu istirahat terabaikan atau hubungan dengan pasangan dan keluarga menjadi renggang.

Dalam urusan pekerjaan maupun keuangan, pertimbangkan setiap keputusan dengan matang sebelum mengambil langkah lebih jauh.

Dilansir dari Astro Talk, berikut ramalan lengkap zodiak Capricorn untuk Senin, 12 Oktober 2026.

Asmara

Editor: Novia Tri Astuti
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