10 Kebiasaan Kerja Remote dari Rumah yang Terlihat Aneh tapi Justru Meningkatkan Produktivitas WFH

JawaPos.com - Kebiasaan kerja dari rumah yang terlihat aneh sebenarnya memiliki alasan kuat yang mendukung produktivitas WFH secara nyata.

Kebiasaan unik work from home yang berkembang selama bekerja jarak jauh bukan sekadar eksentrik melainkan cerminan adaptasi cerdas terhadap lingkungan kerja yang berbeda.

Psikologi menjelaskan bahwa batas antara ruang pribadi dan profesional yang kabur mendorong munculnya kebiasaan kerja dari rumah yang tidak konvensional.

Dilansir dari laman YourTango pada Selasa (22/9), berikut sepuluh kebiasaan unik work from home yang secara psikologi pekerja remote justru terbukti mendukung produktivitas WFH dan kesejahteraan mental.

1. Bekerja dengan pakaian tidur sepanjang hari

Banyak pekerja remote tetap mengenakan pakaian santai atau bahkan pakaian tidur sepanjang hari kerja mereka dari rumah.

Kebiasaan ini sebenarnya mengurangi tekanan mental yang tidak perlu dan memberi kenyamanan fisik yang membantu seseorang tetap fokus lebih lama.

Riset menunjukkan bahwa kenyamanan fisik berkontribusi pada suasana kerja yang lebih rileks sehingga kreativitas dan konsentrasi bisa terjaga dengan baik.

2. Mengobrol dengan hewan peliharaan saat bekerja