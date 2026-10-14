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Rabbany Wanadriani
Rabu, 14 Oktober 2026 | 20.01 WIB

Ramalan Zodiak dan Pesan Semesta Besok Kamis 15 Oktober 2026: Leo, Virgo, Libra, Scorpio

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ilustrasi zodiak. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Bagi Leo, hindari pengeluaran yang berlebihan, kemewahan kecil dapat menyenangkan tanpa menguras sumber daya.

Sedangkan hadiah atau isyarat kejutan dapat meningkatkan keuangan Libra.

Dilansir astotalk, berikut ini ramalan zodiak terkait cinta, karier, keuangan, dan kesehatan sekaligus pesan semesta pada besok Kamis 15 Oktober 2026 untuk Leo, Virgo, Libra, dan Scorpio.

Perlu diingat hasil ramalan tersebut mungkin bakal berbeda tergantung beragam faktor.

Leo – (23 Juli hingga 22 Agustus)

Romantisme bersinar di bawah cahaya keemasan, pujian dan kasih sayang terasa mudah.

Urusan karier akan mendapat manfaat dari langkah berani, jadi jangan ragu untuk mengambil kesempatan kepemimpinan.

Hindari pengeluaran yang berlebihan, kemewahan kecil dapat menyenangkan tanpa menguras sumber daya.

Gerakan fisik menyegarkan semangat Anda, baik melalui tarian atau jalan-jalan spontan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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