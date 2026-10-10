Sering Dianggap Berduit oleh Keluarga? Ini 7 Tanda Kamu Pandai Menyembunyikan Kesulitan Finansial

JawaPos.com – Ciri seseorang yang tampak kaya di mata keluarga sering kali berbeda dengan kondisi sebenarnya yang sedang susah.

Banyak keluarga menilai dari ciri luar, sehingga meski susah, tetap terlihat kaya di pandangan mereka.

Ciri gaya hidup sederhana bisa saja disalahartikan keluarga sebagai tanda kaya meskipun kondisi sebenarnya susah.

Penampilan dan sikap sering menjadi ciri utama yang membuat keluarga mengira kamu kaya walau sedang susah.

Keluarga kadang hanya melihat ciri permukaan tanpa tahu perjuangan, sehingga menganggap kamu kaya padahal sedang susah.

Dilansir dari geediting.com, bahwa ada tujuh ciri yang kamu tampak kaya di mata keluarga meski sebenarnya lagi susah.

1. Selalu dipilih untuk membayar tagihan makan

Setiap kali pertemuan berlangsung, pandangan mata langsung tertuju padamu ketika bon restoran tiba di meja.

Saudara-saudara dengan santai mengatakan "kamu yang bayar ya" sambil tersenyum, seolah-olah hal itu sudah menjadi kewajiban alami.