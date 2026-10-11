Ramalan Karier Zodiak Capricorn Minggu, 11 Oktober 2026: Peluang Baru Butuh Perencanaan Matang

Ilustrasi zodiak Capricorn (Magnific/pikisuperstar)
JawaPos.com - Karier Capricorn pada Minggu, 11 Oktober 2026, menjadi waktu yang tepat untuk meninjau kembali pencapaian sekaligus mempersiapkan langkah profesional yang lebih terarah.
Sikap disiplin dan kemampuan menyusun rencana dapat membantu Capricorn menyelesaikan tanggung jawab dengan baik, tetapi keterbukaan terhadap pendekatan baru juga diperlukan agar pekerjaan berjalan lebih efektif.
Capricorn dapat memanfaatkan hari Minggu untuk memeriksa pekerjaan yang belum selesai, merapikan catatan penting, dan menentukan prioritas yang perlu ditangani pada pekan mendatang.
Persiapan tersebut tidak harus dilakukan secara berlebihan karena waktu istirahat tetap diperlukan agar Capricorn dapat kembali bekerja dengan pikiran yang lebih segar.
Jika selama ini terbiasa mengerjakan segala sesuatu sendiri, cobalah mulai mempertimbangkan bantuan atau masukan dari orang lain ketika menghadapi tugas yang cukup berat.
Kerja sama yang baik dapat membantu membagi tanggung jawab secara lebih seimbang sekaligus membuka peluang untuk menemukan solusi yang lebih praktis.
Capricorn juga perlu menjaga komunikasi agar tidak terjadi kesalahpahaman ketika bekerja bersama rekan, atasan, maupun pihak lain yang berkaitan dengan pekerjaan.
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Jawa Pos
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