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Mohammad Maulana Iqbal
Senin, 19 Oktober 2026 | 14.40 WIB

Ramalan Zodiak Karier Besok 20 Oktober 2026: Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo dan Virgo

Ramalan zodiak karier besok 20 Oktober 2026 / foto : Magnific/ magnific - Image

Ramalan zodiak karier besok 20 Oktober 2026 / foto : Magnific/ magnific

JawaPos.com – Zodiak sering dijadikan teman untuk mengintip peruntungan di dunia kerja sebelum hari baru dimulai.

Ramalan karier untuk besok, 20 Oktober 2026, memuat pesan yang berbeda bagi tiap zodiak.

Ada yang diminta lebih sabar, ada pula yang disarankan lebih aktif membangun relasi. Enam bintang pertama, yaitu Aries sampai Virgo, akan dibahas satu per satu di bawah ini.

Dilansir dari laman Astrotalk pada Senin (19/10), dijelaskan mengenai ramalan karier zodiak Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo dan Virgo Besok Selasa 20 Oktober 2026.

1. Aries (21 Maret–19 April)

Tanggung jawab di tempat kerja kamu kemungkinan bertambah banyak pada hari ini, sehingga terasa cukup menumpuk.

Tekanan itu mungkin terasa berat di awal, tetapi hasil akhirnya akan membuat hatimu lega dan puas.

Kerjakan tugas satu per satu saja, jangan memaksakan diri untuk menyelesaikan semuanya dalam waktu yang bersamaan.

Tetaplah sabar, hindari bekerja terburu-buru, dan berikan setiap tanggung jawab itu perhatian penuh yang memang dibutuhkannya.

2. Taurus (20 April–20 Mei)

Editor: Setyo Adi Nugroho
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