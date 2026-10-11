Ramalan Karier Zodiak Scorpio Minggu, 11 Oktober 2026: Jaga Fokus dan Kendalikan Emosi

Ilustrasi zodiak Scorpio (magnific/pikisuperstar)
JawaPos.com - Perjalanan karier Scorpio pada Minggu, 11 Oktober 2026, menuntut kemampuan menjaga konsentrasi agar berbagai urusan di lingkungan profesional tidak mudah mengganggu kualitas pekerjaan.
Sikap orang lain, termasuk cara mereka menyampaikan kritik, bisa memengaruhi suasana hati jika Scorpio tidak mampu mengelola respons dengan baik.
Ketika menerima komentar yang terasa kurang menyenangkan, Scorpio sebaiknya berusaha memahami inti masukan sebelum memutuskan bagaimana menanggapinya.
Cara penyampaian yang kurang tepat tidak selalu berarti seluruh isi kritik tersebut keliru, sehingga penting untuk menilainya secara objektif.
Jika memang terdapat hal yang perlu diperbaiki, gunakan informasi tersebut sebagai bahan evaluasi tanpa harus memperpanjang persoalan melalui reaksi emosional.
Scorpio juga perlu mengarahkan perhatian pada tanggung jawab utama dan tidak mudah terseret ke dalam perdebatan, gosip, atau dugaan yang belum memiliki dasar jelas.
Menjaga jarak dari persoalan yang tidak berkaitan langsung dengan pekerjaan dapat membantu waktu dan energi digunakan untuk hal yang lebih bermanfaat.
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Jawa Pos
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