Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Vindi Rayinda Ayudya
Minggu, 11 Oktober 2026 | 18.00 WIB

Ramalan Karier Zodiak Scorpio Minggu, 11 Oktober 2026: Jaga Fokus dan Kendalikan Emosi

Ilustrasi zodiak Scorpio (magnific/pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Scorpio (magnific/pikisuperstar)

JawaPos.com - Perjalanan karier Scorpio pada Minggu, 11 Oktober 2026, menuntut kemampuan menjaga konsentrasi agar berbagai urusan di lingkungan profesional tidak mudah mengganggu kualitas pekerjaan.

Sikap orang lain, termasuk cara mereka menyampaikan kritik, bisa memengaruhi suasana hati jika Scorpio tidak mampu mengelola respons dengan baik.

Berikut ramalan karier zodiak Scorpio pada Minggu, 11 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Ketika menerima komentar yang terasa kurang menyenangkan, Scorpio sebaiknya berusaha memahami inti masukan sebelum memutuskan bagaimana menanggapinya.

Cara penyampaian yang kurang tepat tidak selalu berarti seluruh isi kritik tersebut keliru, sehingga penting untuk menilainya secara objektif.

Jika memang terdapat hal yang perlu diperbaiki, gunakan informasi tersebut sebagai bahan evaluasi tanpa harus memperpanjang persoalan melalui reaksi emosional.

Scorpio juga perlu mengarahkan perhatian pada tanggung jawab utama dan tidak mudah terseret ke dalam perdebatan, gosip, atau dugaan yang belum memiliki dasar jelas.

Menjaga jarak dari persoalan yang tidak berkaitan langsung dengan pekerjaan dapat membantu waktu dan energi digunakan untuk hal yang lebih bermanfaat.

Editor: Novia Tri Astuti
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Ramalan Karier Zodiak Pisces Minggu, 11 Oktober 2026: Konsisten Melangkah dan Susun Prioritas - Image
Zodiak

Ramalan Karier Zodiak Pisces Minggu, 11 Oktober 2026: Konsisten Melangkah dan Susun Prioritas

Minggu, 11 Oktober 2026 | 18.17 WIB

Ramalan Karier Zodiak Aquarius Minggu, 11 Oktober 2026: Susun Strategi dan Perkuat Kemampuan - Image
Zodiak

Ramalan Karier Zodiak Aquarius Minggu, 11 Oktober 2026: Susun Strategi dan Perkuat Kemampuan

Minggu, 11 Oktober 2026 | 18.14 WIB

Ramalan Karier Zodiak Capricorn Minggu, 11 Oktober 2026: Peluang Baru Butuh Perencanaan Matang - Image
Zodiak

Ramalan Karier Zodiak Capricorn Minggu, 11 Oktober 2026: Peluang Baru Butuh Perencanaan Matang

Minggu, 11 Oktober 2026 | 18.10 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Malaga vs Espanyol: Los Periquitos Bidik Poin, Tuan Rumah Terpuruk - Image
1

Prediksi Skor Malaga vs Espanyol: Los Periquitos Bidik Poin, Tuan Rumah Terpuruk

2

Prediksi Skor Arema FC vs Bhayangkara FC: Berpeluang Imbang di Kanjuruhan 

3

Prediksi Skor Persipura vs RANS Nusantara: Produktivitas Gol Jadi Pembeda

4

Prediksi Skor Isenmulang Kalteng vs Persebaya di Super League, Green Force Berpeluang Curi Tiga Poin

5

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

6

Prediksi Susunan Pemain Persik vs Madura United: Reina Siapkan Strategi Terbaik

7

Prediksi Skor Persik Kediri vs Madura United: Laskar Sape Kerap Punya Kans Menang di Brawijaya!

8

Suahasil Buka Suara soal Pembagian Tugas Tiga Wamenkeu, Ini Fokusnya!

9

Prediksi Skor Rayo Vallecano vs Athletic Bilbao di Liga Spanyol: Emil Audero Incar Poin di Kandang

10

Adhyaksa FC Bekasi Vs PSGC Ciamis: Misi Bangkit Tuan Rumah

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore