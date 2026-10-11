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Vindi Rayinda Ayudya
Minggu, 11 Oktober 2026 | 15.47 WIB

Ramalan Keuangan Zodiak Libra Minggu, 11 Oktober 2026: Kendalikan Gaya Hidup dan Siapkan Masa Depan

Ilustrasi zodiak Libra (magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Libra (magnific)

JawaPos.com - Keuangan Libra pada Minggu, 11 Oktober 2026, menjadi perhatian penting menjelang pekan baru, terutama dalam menentukan prioritas belanja dan memastikan kebutuhan mendatang tetap memiliki alokasi dana yang cukup.

Keinginan untuk tampil menarik, mencoba hiburan baru, atau membeli barang yang sedang diminati bisa membuat Libra tergoda mengeluarkan uang di luar rencana.

Menikmati hasil kerja sendiri tentu tidak salah, tetapi kebiasaan mengutamakan keinginan sesaat dapat mengganggu keseimbangan anggaran jika tidak disertai pertimbangan yang matang.

Berikut ramalan keuangan zodiak Libra pada Minggu, 11 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Libra dapat memanfaatkan waktu luang untuk memeriksa kembali kondisi keuangan sebelum memulai aktivitas pada pekan mendatang.

Periksa pengeluaran yang sudah dilakukan, catat tagihan yang perlu dibayar, dan pastikan kebutuhan pokok tetap menjadi prioritas utama.

Langkah tersebut membantu Libra mengetahui jumlah dana yang benar-benar tersedia untuk kebutuhan tambahan tanpa mengganggu kewajiban finansial.

Jika ingin membeli barang dengan harga cukup tinggi, jangan hanya mempertimbangkan daya tarik atau keinginan untuk memilikinya.

Editor: Novia Tri Astuti
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