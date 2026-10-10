Pesonanya Bikin Orang Betah! 6 Zodiak Ini Punya Daya Tarik Alami

JawaPos.com – Ada orang yang mampu mencuri perhatian banyak orang hanya melalui sikap dan cara mereka berinteraksi. Tanpa harus berusaha keras menjadi pusat perhatian, mereka dapat menciptakan suasana yang menyenangkan berkat kepercayaan diri, keramahan, dan kemampuan menjalin hubungan dengan orang lain.

Dalam astrologi, karakter tersebut kerap dikaitkan dengan sejumlah zodiak yang dianggap memiliki daya tarik sosial kuat. Kepribadian yang hangat, selera humor, hingga kemampuan memahami perasaan orang lain dipercaya menjadi faktor yang membuat mereka mudah diterima di berbagai lingkungan.

Dilansir dari Economic Times, terdapat enam zodiak yang dikenal memiliki karakter karismatik dan ramah sehingga kerap menarik perhatian orang di sekitarnya. Keenam zodiak tersebut adalah Leo, Sagitarius, Gemini, Libra, Aries, dan Pisces.

Lantas, apa yang membuat masing-masing zodiak ini dianggap memiliki pesona tersendiri? Berikut penjelasannya berdasarkan gambaran karakter dalam astrologi.

1. Leo, Percaya Diri dan Memancarkan Pesona Alami Leo dikenal sebagai zodiak yang identik dengan kepercayaan diri, semangat tinggi, dan sikap hangat. Dalam astrologi, mereka digambarkan mempunyai kehadiran yang kuat sehingga mudah menarik perhatian ketika berada di tengah banyak orang.

Selain percaya diri, Leo juga sering diasosiasikan dengan sifat murah hati dan senang membuat orang lain merasa diterima. Mereka cenderung menikmati kesempatan untuk memimpin, menjadi tuan rumah, atau terlibat dalam kegiatan yang mempertemukan banyak orang.

Kombinasi keberanian tampil dan keramahan tersebut membuat Leo digambarkan memiliki daya tarik yang menonjol. Mereka bukan hanya ingin diperhatikan, tetapi juga dapat menunjukkan kepedulian kepada orang-orang di sekitarnya.

2. Sagitarius, Supel dengan Selera Humor yang Menyenangkan Sagitarius dikenal melalui gambaran kepribadian yang optimistis, terbuka, dan menyukai pengalaman baru. Rasa ingin tahu yang tinggi membuat mereka dianggap memiliki banyak cerita menarik untuk dibagikan dalam percakapan.

Zodiak ini juga dikaitkan dengan selera humor yang mampu mencairkan suasana. Ketika bertemu orang baru, Sagitarius digambarkan tidak mudah merasa canggung dan cenderung menikmati kesempatan untuk memperluas pergaulan.