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Vindi Rayinda Ayudya
Minggu, 11 Oktober 2026 | 03.44 WIB

Ramalan Karier Zodiak Libra Sabtu, 10 Oktober 2026: Tegas Mengambil Keputusan dan Jaga Kerja Sama

Ilustrasi zodiak Libra (magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Libra (magnific)

JawaPos.com - Karier Libra pada Sabtu, 10 Oktober 2026, dapat berkembang melalui kemampuan menjalin komunikasi yang baik dan membangun hubungan profesional yang saling mendukung.

Kamu mungkin perlu mempertimbangkan sejumlah pandangan sebelum menentukan langkah, sehingga kemampuan memahami sudut pandang orang lain menjadi bekal penting dalam menghadapi situasi di tempat kerja.

Berikut ramalan karier zodiak Libra pada Sabtu, 10 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Kebiasaan mempertimbangkan berbagai pendapat dapat membantu Libra menemukan solusi yang lebih seimbang.

Namun, jangan sampai keinginan menjaga perasaan semua orang justru membuatmu kesulitan menentukan pilihan atau menunda pekerjaan yang membutuhkan kepastian.

Ketika menghadapi keputusan penting, tentukan waktu yang cukup untuk menimbang pilihan dan gunakan informasi yang paling berkaitan dengan persoalan tersebut.

Kamu tidak harus menunggu seluruh pihak memberikan persetujuan apabila keputusan itu memang menjadi tanggung jawabmu.

Dalam menyampaikan gagasan atau menanggapi pendapat rekan kerja, usahakan menggunakan bahasa yang lugas tanpa mengabaikan sikap saling menghormati.

Editor: Novia Tri Astuti
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