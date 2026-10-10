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Vindi Rayinda Ayudya
Minggu, 11 Oktober 2026 | 03.54 WIB

Ramalan Karier Zodiak Capricorn Sabtu, 10 Oktober 2026: Atur Prioritas dan Perkuat Kerja Sama

Ilustrasi zodiak Capricorn (magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Capricorn (magnific)

JawaPos.com - Capricorn perlu mengandalkan ketenangan dan kedisiplinan saat menghadapi berbagai urusan pekerjaan pada Sabtu, 10 Oktober 2026.

Sejumlah tanggung jawab yang datang hampir bersamaan mungkin membuat Capricorn merasa harus bergerak cepat agar semua tugas dapat diselesaikan tepat waktu.

Meski begitu, mengambil terlalu banyak pekerjaan sekaligus justru berisiko membuat konsentrasi menurun dan hasil kerja kurang maksimal.

Berikut ramalan karier zodiak Capricorn pada Sabtu, 10 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Langkah pertama yang bisa dilakukan adalah menyusun daftar pekerjaan berdasarkan tenggat waktu, tingkat urgensi, serta pengaruhnya terhadap tugas lain.

Cara ini membantu Capricorn menentukan hal yang perlu segera diselesaikan tanpa harus menghabiskan energi untuk memikirkan semua tanggung jawab secara bersamaan.

Apabila menemukan tugas yang cukup rumit, cobalah membaginya menjadi beberapa bagian kecil agar proses pengerjaannya terasa lebih ringan dan terarah.

Capricorn juga tidak perlu terus membayangkan berbagai kemungkinan buruk sebelum memulai pekerjaan.

Editor: Novia Tri Astuti
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