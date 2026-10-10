Ramalan Karier Zodiak Aquarius Sabtu, 10 Oktober 2026: Atur Prioritas dan Jaga Produktivitas

Ilustrasi zodiak Aquarius (Magnific/pikisuperstar)
JawaPos.com - Aquarius perlu lebih cermat mengelola waktu dan menyusun prioritas pekerjaan pada Sabtu, 10 Oktober 2026.
Beberapa tanggung jawab yang harus diselesaikan dalam waktu berdekatan mungkin membuatmu merasa kewalahan, terutama ketika setiap tugas membutuhkan perhatian yang berbeda.
Namun, mencoba mengerjakan semuanya secara bersamaan bukanlah cara yang selalu efektif karena terlalu sering berganti fokus dapat mengganggu konsentrasi dan meningkatkan risiko kesalahan.
Untuk menghadapi kesibukan tersebut, mulailah hari dengan mencatat seluruh pekerjaan yang perlu ditangani.
Susun daftar itu berdasarkan tenggat waktu, tingkat kesulitan, dan seberapa besar pengaruhnya terhadap tanggung jawab lain.
Pekerjaan yang harus segera diselesaikan sebaiknya mendapat perhatian lebih dahulu, sedangkan tugas yang masih memiliki kelonggaran waktu dapat dijadwalkan setelahnya.
Apabila menghadapi pekerjaan besar yang terasa sulit dituntaskan sekaligus, bagilah prosesnya menjadi beberapa tahapan yang lebih sederhana.
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Jawa Pos
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