Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Muhammad Rais Raya
Minggu, 11 Oktober 2026 | 00.05 WIB

3 Shio yang Bakal Cepat Kaya di Akhir Tahun 2026, Duitnya Datang dari Karier yang Bersinar

Shio yang diramalkan bakal cepat kaya di akhir tahun 2026 saat duitnya datang dari karier yang bersinar. (dok: magnific) - Image

Shio yang diramalkan bakal cepat kaya di akhir tahun 2026 saat duitnya datang dari karier yang bersinar. (dok: magnific)

JawaPos.com - Kekayaan atau kesuksesan hidup tentu bisa diraih atau diperoleh melalui serangkaian jalan.

Salah satu jalan yang umum ditempuh oleh orang kebanyakan tentu melalui karier di tempat kerja.

Dengan bagusnya perjalanan seseorang di tempat kerja, sering kali berbagai macam kebaikan juga akan mengikuti.

Melansir dari kanal YouTube Shio Daily, berikut shio yang diramalkan bakal cepat kaya di akhir tahun 2026 saat duitnya datang dari karier yang bersinar.

1. Shio Ular

Dalam kepercayaan astrologi Tiongkok, orang yang lahir dengan shio ular umumnya merupakan orang yang terencana.

Segala sesuatu dalam hidupnya sering kali telah direncanakan terlebih dahulu, termasuk tujuan hidup ke depan.

Di akhir tahun 2026 ini sendiri, mereka dimungkinkan akan mendapatkan hoki yang bisa mengubah jalan hidup.

Editor: Novia Tri Astuti
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
7 Shio yang Diprediksi Makin Kaya, Rezekinya Mengalir dan Hidup Semakin Makmur - Image
Zodiak

7 Shio yang Diprediksi Makin Kaya, Rezekinya Mengalir dan Hidup Semakin Makmur

Jumat, 9 Oktober 2026 | 06.18 WIB

3 Weton yang akan Bertambah Kaya di Oktober 2026, Akhir Tahun Jadi Awal Hidup Makmur Sejahtera - Image
Zodiak

3 Weton yang akan Bertambah Kaya di Oktober 2026, Akhir Tahun Jadi Awal Hidup Makmur Sejahtera

Kamis, 8 Oktober 2026 | 10.14 WIB

3 Zodiak yang Bertambah Kaya di Oktober 2026, Langkah Kakinya Selalu Diikuti Rezeki - Image
Zodiak

3 Zodiak yang Bertambah Kaya di Oktober 2026, Langkah Kakinya Selalu Diikuti Rezeki

Rabu, 7 Oktober 2026 | 23.42 WIB

Terpopuler

7 Cara Ampuh Mengatasi HP Lemot Tanpa Harus Ganti Baru - Image
1

7 Cara Ampuh Mengatasi HP Lemot Tanpa Harus Ganti Baru

2

Pengurus NU Laporkan Dugaan Politik Uang Muktamar ke KPK, Uang Rp 40 Juta Dikembalikan

3

Prediksi Skor Persik Kediri vs Madura United: Laskar Sape Kerap Punya Kans Menang di Brawijaya!

4

Jokowi Temui Prabowo saat Sidang Putusan Gibran, Ajudan Ungkap Isi Pertemuan

5

Prediksi Skor Persipura vs RANS Nusantara: Produktivitas Gol Jadi Pembeda

6

Prediksi Skor Malaga vs Espanyol: Los Periquitos Bidik Poin, Tuan Rumah Terpuruk

7

Fraksi PKB Usulkan Pembentukan Pansus Tindak Lanjuti Putusan MK soal Ijazah Gibran

8

Prediksi Skor JDT vs Svay Rieng di ACC Cup: Harimau Selatan Diunggulkan Menang

9

Prediksi Lion City Sailors vs CAHN di ACC: Adu Kuat Tuan Rumah dengan Wakil Vietnam

10

Peringati Hari Kesaktian Pancasila, Alfa Penyintas Stroke Jalan Kaki 21 KM Dengan Rute Garuda

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore