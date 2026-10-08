7 Shio yang Diprediksi Makin Kaya, Rezekinya Mengalir dan Hidup Semakin Makmur

seseorang yang didatangi gemuruh harta datang./Freepik/fotoarhiv0001

JawaPos.com - Dalam astrologi Tiongkok, perjalanan rezeki seseorang dipercaya dapat dipengaruhi oleh shio yang menaungi tahun kelahirannya. Meski bersifat ramalan dan tidak dapat dijadikan kepastian, kepercayaan ini masih populer sebagai bagian dari budaya dan tradisi masyarakat Tionghoa.

Keberuntungan finansial dalam astrologi Tiongkok tidak hanya digambarkan melalui datangnya uang secara tiba-tiba. Momentum, keberanian mengambil peluang, kemampuan mengatur keuangan, serta ketekunan juga kerap dianggap sebagai bagian yang menentukan datangnya kemakmuran.

Beberapa shio bahkan dipercaya sedang berada dalam periode yang mendukung perkembangan karier, usaha, maupun kondisi finansial. Mereka disebut memiliki peluang lebih besar untuk menikmati hasil dari kerja keras atau menemukan kesempatan baru yang menguntungkan.

Dilansir dari kanal YouTube Rezeki dan Hoki, terdapat tujuh shio yang dalam ramalan astrologi Tiongkok disebut berpeluang menikmati keberuntungan finansial dan kehidupan yang lebih makmur. Berikut daftarnya.

1. Shio Naga Naga dikenal sebagai sosok yang berani, ambisius, dan memiliki keyakinan kuat terhadap kemampuannya. Karakter tersebut dipercaya menjadi modal penting ketika mereka menghadapi peluang finansial.

Pada periode ini, pemilik Shio Naga diramalkan berpotensi menemukan kesempatan baru, baik melalui bisnis, investasi, maupun gagasan yang sebelumnya belum terpikirkan.

Keberhasilan mereka juga dikaitkan dengan kemampuan membaca situasi dan keberanian mengambil keputusan. Jika peluang datang pada waktu yang tepat, Naga dipercaya mampu mengubahnya menjadi keuntungan yang besar.

2. Shio Kerbau Pemilik Shio Kerbau identik dengan sifat sabar dan konsisten. Mereka cenderung tidak terburu-buru dalam mengejar hasil dan lebih memilih membangun sesuatu secara bertahap.

Karakter tersebut dipercaya mulai membuahkan hasil. Karier yang ditekuni dalam waktu lama dapat berkembang, sementara usaha atau investasi yang sebelumnya berjalan perlahan berpotensi memberikan keuntungan.

Bagi Kerbau, keberuntungan bukan sekadar mendapatkan uang secara cepat. Kemakmuran justru digambarkan sebagai hasil dari fondasi finansial yang dibangun secara perlahan tetapi kuat.

3. Shio Babi Shio Babi disebut memiliki peluang memperoleh rezeki melalui sumber yang tidak selalu diperkirakan sebelumnya. Kesempatan kerja, proyek, bisnis, atau keuntungan lainnya bisa muncul secara tiba-tiba.

Meski begitu, datangnya uang dalam jumlah besar tetap perlu diimbangi dengan pengelolaan yang baik. Jangan sampai pemasukan yang meningkat justru membuat pengeluaran ikut tidak terkendali.