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Vindi Rayinda Ayudya
Sabtu, 10 Oktober 2026 | 22.15 WIB

Ramalan Keuangan Zodiak Taurus Sabtu, 10 Oktober 2026: Atur Anggaran dan Siapkan Dana Cadangan

Ilustrasi Taurus (Magnific/macrovector_official) - Image

Ilustrasi Taurus (Magnific/macrovector_official)

JawaPos.com - Kondisi keuangan Taurus pada Sabtu, 10 Oktober 2026, perlu dikelola dengan cermat karena sejumlah kebutuhan yang tidak direncanakan bisa saja muncul dan memengaruhi anggaran.

Pengeluaran untuk rumah tangga, tagihan rutin, perjalanan, atau mengganti barang yang rusak dapat membuat alokasi dana yang sudah disusun perlu disesuaikan kembali.

Berikut ramalan keuangan zodiak Taurus pada Sabtu, 10 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Agar kondisi finansial tetap terkendali, Taurus sebaiknya tidak terburu-buru menggunakan seluruh uang yang tersedia hanya karena merasa pemasukan masih mencukupi.

Dahulukan kebutuhan pokok dan kewajiban yang harus dibayar, kemudian tentukan berapa banyak dana yang masih bisa digunakan untuk belanja tambahan atau kegiatan hiburan.

Jika sedang mengumpulkan uang untuk tujuan tertentu, usahakan tetap konsisten menabung meskipun sesekali muncul keinginan membeli barang yang menarik perhatian.

Taurus biasanya menyukai kenyamanan dan kualitas, sehingga mempertimbangkan ketahanan suatu produk sebelum membeli bisa menjadi langkah yang masuk akal.

Namun, barang berkualitas tinggi tidak selalu harus dibeli dengan harga mahal atau di luar kemampuan finansial.

Editor: Novia Tri Astuti
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