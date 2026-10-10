Ramalan Zodiak Taurus 10 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com – Beberapa diskusi yang merangsang pikiran zodiak taurus mungkin terjadi hari ini. Energi taurus kemungkinan akan sangat tinggi. Taurus mungkin ingin mencurahkan diri sepenuhnya pada pekerjaan, terutama jika melibatkan administrasi.

Taurus mungkin juga ingin berolahraga, menulis, atau membaca tentang penemuan terbaru mengenai kesehatan. Buku, majalah, dan internet bisa sangat bermanfaat sebagai sumber bacaanmu.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Taurus pada Sabtu, 10 Oktober 2026.

Taurus (20 April – 20 Mei)

Zodiak taurus harus waspada agar tidak muncul pertengkaran yang tidak perlu dengan pasangan. Terkait karir, semua usaha taurus memungkinkan untuk menerobos sertaà membuat kemajuan di berbagai bidang.

Sementara itu, cobalah melakukan aktivitas fisik favorit agar merasa bugar dan aktif kembali. Terkait keuangan, prospek keuangan taurus sedang meningkat, sehingga tidak akan tertinggal dalam waktu dekat.

Cinta Taurus

Jika pernikahan taurus berlangsung hari ini, waspadalah agar tidak muncul pertengkaran dan frustrasi yang tidak perlu. Pengaruh posisi planet yang tidak menguntungkan dapat menyebabkan masalah. Cobalah untuk menciptakan keharmonisan sebanyak mungkin.

Karir Taurus