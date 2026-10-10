Ramalan Karier Zodiak Taurus Sabtu, 10 Oktober 2026: Atur Prioritas dan Tingkatkan Kualitas Kerja

Ilustrasi zodiak Taurus (freepik)
JawaPos.com - Perjalanan karier Taurus pada Sabtu, 10 Oktober 2026, membutuhkan pendekatan yang lebih terencana agar berbagai tanggung jawab dapat diselesaikan tanpa menimbulkan tekanan berlebihan.
Tumpukan pekerjaan atau tugas lama yang kembali harus ditangani mungkin membuatmu merasa kewalahan, tetapi situasi tersebut bisa dihadapi dengan membagi pekerjaan berdasarkan tingkat kepentingannya.
Taurus sebaiknya tidak langsung mengerjakan semua tugas secara bersamaan hanya karena ingin segera menyelesaikannya.
Buatlah daftar pekerjaan yang perlu dituntaskan, kemudian dahulukan tugas yang memiliki tenggat waktu dekat atau memberikan dampak paling besar terhadap pekerjaan secara keseluruhan.
Cara ini dapat membantu menjaga fokus sekaligus mengurangi risiko kesalahan akibat terburu-buru.
Jika suatu pekerjaan mengalami hambatan, luangkan waktu untuk mencari tahu penyebabnya sebelum memutuskan mengganti rencana yang sudah disusun.
Bisa jadi persoalan tersebut muncul karena pembagian tanggung jawab yang belum jelas, koordinasi yang kurang lancar, atau target waktu yang terlalu sulit dicapai.
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Jawa Pos
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