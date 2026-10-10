Ramalan Zodiak Aries dan Taurus 10 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Zodiak aries mungkin sedang dalam suasana hati yang mudah tersinggung hari ini. Aries mungkin berada dalam situasi yang canggung secara sosial sepanjang hari.

Namun, tidak perlu khawatir selama aries tetap tenang dan menggunakan kemampuan persuasi dan komunikasi yang dimiliki. Aries seharusnya dapat menangani semua situasi dengan baik.

Zodiak taurus akan merasakan kelegaan dan kebahagiaan di semua aspek kehidupan. Hal ini merupakan perubahan yang cukup besar dari semua rutinitas dan jadwal taurus yang sibuk.

Bagaimanapun, ini adalah hari yang menyenangkan untuk bersantai di rumah bersama orang-orang terkasih. Taurus harus menikmati hal-hal kecil dalam hidup bersama orang-orang terdekat, dan menghargai momen-momen ini.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Aries dan Taurus pada Sabtu, 10 Oktober 2026.

Aries (21 Maret – 19 April)

Zodiak aries harus mengesampingkan ego dan melakukan hal-hal bersama yang disukai dengan pasangan. Terkait karir, perluas cakrawala karir dengan menelusuri pekerjaan lain di dalam dan di luar bidang yang dikuasai.

Sementara itu, tetaplah melakukan rutinitas olahraga yang sangat bermanfaat secara jangka pendek dan panjang. Terkait keuangan, aries memiliki berbagai pilihan dalam melakukan pencarian kontrak yang menguntungkan.

Cinta Aries