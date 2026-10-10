Ramalan Zodiak Capricorn 10 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Hari ini adalah hari yang penuh bagi zodiak Capricorn. Tak diragukan lagi, Capricorn mampu melepaskan penat dan mulai menikmati waktu terbaik dalam hidup. Capricorn harus selalu bersyukur dan menghargai bintang-bintang atas relaksasi yang didapatkan, setelah sekian lama mengalami stres dan ketegangan pikiran.

Pergilah keluar, bersenang-senanglah, dan menarilah sepuas hati bersama teman-teman. Hari ini layak untuk dikenang dan Capricorn tidak akan pernah bisa melupakannya seumur hidup.



Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Capricorn pada Sabtu, 10 Oktober 2026.

Capricorn (22 Desember – 19 Januari)

Zodiak Capricorn sebaiknya tidak memperburuk keadaan jika pasangan sedang dalam suasana hati yang buruk. Terkait karir, Capricorn memenuhi kriteria yang dibutuhkan untuk mendapatkan kenaikan gaji atau promosi.



Sementara itu, Capricorn akan kembali pulih setelah mengalami beberapa kendala kesehatan yang membuat frustrasi. Terkait keuangan, Capricorn harus menikmati kerja keras yang dilakukan dengan untuk memberikan hiburan bagi diri sendiri, teman-teman, dan keluarga.

Cinta Capricorn

Berhati-hatilah karena konflik dan pertengkaran sangat mungkin terjadi dengan pasangan. Capricorn dapat menghindari hal ini jika memperhatikan apa yang dikatakan.