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Niko Sulpriyono
Sabtu, 10 Oktober 2026 | 02.45 WIB

5 Zodiak yang Diprediksi Kaya Mendadak Oktober 2026, Gemini hingga Aries Punya Peluang Emas

Ilustrasi Punya Peluang Emas (freepik) - Image

Ilustrasi Punya Peluang Emas (freepik)

Istilah kaya mendadak kerap dikaitkan dengan datangnya rezeki di luar perkiraan.

Namun, dalam interpretasi tarot dan astrologi, kelimpahan tidak selalu berarti memperoleh uang dalam jumlah besar secara tiba-tiba.

Peluang tersebut juga dapat dimaknai sebagai hadirnya seseorang yang membantu, keberhasilan dalam pekerjaan, perkembangan usaha, atau terbukanya pilihan baru yang berpotensi meningkatkan kesejahteraan.

Lantas, zodiak apa saja yang diprediksi memiliki peluang mendapatkan kelimpahan rezeki sepanjang Oktober 2026?

Berdasarkan interpretasi 5 kartu tarot, setiap zodiak memiliki pesan tersendiri yang dapat dijadikan bahan refleksi untuk melihat peluang, membangun hubungan yang positif, dan mengambil langkah lebih bijak dalam mengelola keuangan.

Berikut daftar lengkapnya dilansir dari kanal YouTube Ryan Mercury pada Jumat (09/10).

1. Gemini: Kelimpahan Rezeki Datang dari Pasangan atau Hubungan Istimewa

Gemini menjadi zodiak pertama yang dikaitkan dengan peluang kelimpahan rezeki pada Oktober 2026. Kartu The Lovers menjadi simbol utama dalam pembacaan tarot ini.

Kartu tersebut sering dihubungkan dengan hubungan, keharmonisan, keselarasan pilihan, dan kemitraan.

Dalam konteks keuangan, maknanya dapat ditafsirkan sebagai peluang yang muncul melalui hubungan dekat atau keputusan penting bersama orang lain.

Bagi Gemini yang sudah memiliki pasangan, dukungan dari kekasih atau suami dan istri berpotensi menjadi salah satu sumber dorongan untuk memperbaiki keadaan finansial.

Bentuknya bisa berupa gagasan usaha bersama, dukungan dalam mengembangkan karier, atau keputusan keuangan yang direncanakan dengan matang.

Sementara itu, Gemini yang masih lajang dapat memaknai kartu ini sebagai pengingat bahwa hubungan baru bisa membuka wawasan, jaringan, dan kesempatan yang sebelumnya belum terpikirkan.

Meski demikian, Gemini sebaiknya tidak menggantungkan harapan finansial sepenuhnya kepada pasangan atau seseorang yang baru dikenal.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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