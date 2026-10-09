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Niko Sulpriyono
Sabtu, 10 Oktober 2026 | 02.54 WIB

5 Zodiak yang Diselimuti Rezeki Besar Sepanjang Oktober 2026, Keuangan Mulai Meningkat Pesat!

Ilustrasi Zodiak Diselimuti Rezeki (freepik) - Image

Ilustrasi Zodiak Diselimuti Rezeki (freepik)

Peningkatan keuangan juga dapat dimaknai sebagai terbukanya kesempatan kerja, hasil dari perjuangan panjang, pemasukan tambahan, hingga dukungan pasangan atau orang terdekat.

Kelima hal tersebut menjadi gambaran yang muncul melalui simbol kartu tarot yang dikaitkan dengan lima zodiak pilihan pada Oktober 2026.

Lantas, siapa saja zodiak yang diramalkan memiliki peluang finansial menarik sepanjang Oktober 2026?

Pisces, Aries, Taurus, Virgo, dan Cancer masuk dalam daftar ini dihimpun dari kanal YouTube Ryan Mercury pada Jumat (09/10).

Masing-masing memiliki simbol tarot dengan makna berbeda, mulai dari memperkuat intuisi hingga membangun kemitraan yang saling menguntungkan.

Berikut ulasan lengkapnya yang dapat menjadi bahan refleksi untuk menyambut peluang dan mengelola keuangan dengan lebih bijaksana.

1. Pisces

Pisces menjadi zodiak pertama yang disorot dalam pembacaan tarot untuk Oktober 2026.

Kartu The High Priestess yang dikaitkan dengan zodiak ini melambangkan intuisi, kebijaksanaan batin, dan kedalaman spiritual.

Dalam konteks keuangan, simbol tersebut dapat dimaknai sebagai ajakan bagi Pisces untuk lebih cermat membaca keadaan sebelum mengambil keputusan yang berhubungan dengan pekerjaan, penghasilan, maupun masa depan.

Sepanjang Oktober, Pisces dapat menjadikan momentum ini sebagai kesempatan untuk mengevaluasi kembali perjalanan finansialnya.

Apabila selama beberapa waktu terakhir penghasilan terasa belum sebanding dengan usaha yang dilakukan, perubahan mungkin perlu dimulai dari cara menentukan prioritas dan mengenali peluang.

Intuisi dapat menjadi pertimbangan awal, tetapi tetap perlu diimbangi dengan informasi yang jelas, perhitungan matang, dan keberanian mengambil langkah realistis.

Kartu The High Priestess juga mengingatkan Pisces agar tidak mengabaikan ketenangan batin ketika menghadapi persoalan ekonomi.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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