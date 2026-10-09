Rabu Legi hingga Minggu Kliwon, 7 Weton Ini Dipercaya Membawa Keberuntungan Finansial

JawaPos.com – Masyarakat Jawa memiliki beragam tradisi yang berkaitan dengan perhitungan hari kelahiran atau weton. Dalam kepercayaan primbon Jawa, weton tidak hanya digunakan untuk menggambarkan karakter seseorang, tetapi juga kerap dihubungkan dengan perjalanan hidup, keberuntungan, hingga kondisi rezeki.

Salah satu istilah yang dikenal dalam tradisi tersebut adalah balungan sugih. Secara harfiah, istilah ini dapat dimaknai sebagai tulang orang kaya dan dalam kepercayaan masyarakat Jawa dikaitkan dengan potensi kemakmuran serta kehidupan yang berkecukupan.

Orang yang dipercaya memiliki balungan sugih diyakini mempunyai peluang untuk meraih kesejahteraan melalui karakter, ketekunan, maupun kesempatan yang datang dalam kehidupannya. Meski demikian, keyakinan tersebut merupakan bagian dari tradisi budaya dan bukan jaminan bahwa seseorang akan menjadi kaya berdasarkan hari kelahirannya.

Dikutip dari kanal YouTube Mbah Mul, terdapat tujuh weton yang dipercaya memiliki balungan sugih menurut primbon Jawa. Berikut uraian karakter dan makna keberuntungan yang dikaitkan dengan masing-masing weton.

1. Rabu Legi Rabu Legi memiliki jumlah neptu 12, yang berasal dari nilai Rabu sebesar 7 dan Legi sebesar 5. Dalam penafsiran primbon Jawa, pemilik weton ini kerap digambarkan sebagai pribadi yang tenang, bijaksana, dan mampu mempertimbangkan berbagai hal sebelum mengambil keputusan.

Sikap sabar tersebut dipercaya menjadi salah satu modal dalam menghadapi persoalan kehidupan. Mereka juga digambarkan mempunyai kemampuan mengatur keuangan dengan cukup cermat sehingga dapat menjaga kestabilan ekonomi.

Selain itu, Rabu Legi sering dikaitkan dengan karakter kepemimpinan yang alami. Pembawaan yang menenangkan dan cara berpikir yang matang dianggap dapat membuat mereka memperoleh kepercayaan dari lingkungan sekitar.

Dalam kepercayaan balungan sugih, karakter tersebut diyakini mendukung perjalanan menuju kemakmuran, terutama apabila diimbangi dengan kerja keras dan pengelolaan keuangan yang baik.

2. Jumat Wage Jumat Wage mempunyai neptu 10, hasil penjumlahan Jumat yang bernilai 6 dan Wage yang bernilai 4. Weton ini dipercaya mencerminkan pribadi yang sabar, konsisten, serta mampu menjaga keseimbangan dalam menjalani kehidupan.