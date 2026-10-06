3 Zodiak yang Bakal Kaya Raya di Oktober 2026, Didatangi Uang dari Banyak Tempat

JawaPos.com - Mempunyai hidup yang mapan secara finansial tentu jadi salah satu hal yang banyak diidamkan.

Setiap usaha pun dikerahkan untuk bisa mendapatkan hidup yang nyaman sekalipun kepastian itu tidak sepenuhnya berada di tangan.

Di akhir tahun kuda api ini sendiri, beberapa orang diprediksi akan mendapatkan serangkaian kemudahan dalam usaha memperbaiki hidup.

Melansir dari kanal YouTube Marcel Wen, berikut zodiak yang diramalkan bakal kaya raya di Oktober 2026 saat hidup didatangi uang dari banyak tempat.

1. Zodiak Aquarius

Dalam ramalan astrolog mereka yang berzodiak aquarius dikatakan akan mendapatkan banyak pundi-pundi rupiah di akhir tahun 2026 ini.

Astrolog meyakini, rezeki mereka akan terhampar luas sehingga mudah untuk mendapatkan uang dari berbagai tempat.