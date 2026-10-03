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Vindi Rayinda Ayudya
Minggu, 4 Oktober 2026 | 04.23 WIB

Rezekinya Gila-gilaan! 5 Weton Paling Berpotensi Kaya Raya, Menurut Primbon Jawa

Ilustrasi weton yang rezekinya gila-gilaan menurut Primbon Jawa (Magnific) - Image

Ilustrasi weton yang rezekinya gila-gilaan menurut Primbon Jawa (Magnific)

JawaPos.com - Lima weton dalam Primbon Jawa dipercaya memiliki potensi rezeki melimpah dan kehidupan mapan. Cek apakah wetonmu termasuk?

Ya, memiliki rezeki yang lancar, kehidupan berkecukupan, dan kondisi finansial yang terus berkembang tentu menjadi harapan banyak orang. 

Dalam budaya Jawa, Primbon Jawa masih menjadi salah satu tradisi yang digunakan untuk membaca karakter dan peruntungan seseorang lewat weton kelahiran.

Namun, dalam kepercayaan Primbon Jawa, setiap kombinasi tersebut memiliki karakter serta gambaran perjalanan hidup yang berbeda, termasuk dalam urusan pekerjaan, usaha, rezeki, dan kemakmuran.

Menariknya, sejumlah weton yang dalam tafsir tradisional disebut mempunyai potensi menjadi wong sugih atau orang yang hidupnya berkecukupan. 

Karakter seperti tekun, pekerja keras, mampu memanfaatkan peluang, dan tidak mudah menyerah kerap menjadi bagian dari penafsiran tersebut.

Lantas, apa saja weton yang disebut memiliki potensi kaya raya dan rezeki melimpah? Berikut informasi yang dikutip dari pembahasan di kanal YouTube Bara Raja Cirebon.

1. Senin Wage

Senin Wage menjadi salah satu weton yang cukup sering dikaitkan dengan kelancaran rezeki dalam pembahasan Primbon Jawa. 

Editor: Novia Tri Astuti
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