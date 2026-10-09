5 Weton yang Dipercaya Punya Aura Pemimpin Sejak Lahir, Mulai dari Kebijaksanaan hingga Keberanian

Dalam kehidupan sehari-hari, karakter tersebut dapat terlihat di berbagai lingkungan, mulai dari tempat kerja, organisasi, hingga keluarga.

Ada orang yang mampu menjadi penengah ketika terjadi perbedaan pendapat, sementara yang lain justru tampil sebagai penggerak ketika kelompoknya menghadapi kesulitan.

Menariknya, dalam tradisi masyarakat Jawa, karakter seseorang juga kerap dikaitkan dengan weton kelahiran melalui penafsiran yang tercatat dalam Primbon Jawa.

Sejumlah weton dipercaya memiliki karakter yang mencerminkan jiwa pemimpin, seperti kebijaksanaan, kecerdasan, kemampuan menjaga hubungan sosial, karisma, hingga keberanian menghadapi tantangan.

Meski demikian, kepercayaan tersebut merupakan bagian dari warisan budaya yang tidak dapat dijadikan patokan ilmiah untuk menentukan kemampuan seseorang.

Lantas, weton apa saja yang dipercaya memiliki aura kepemimpinan sejak lahir?

Berikut 5 weton yang menarik untuk diketahui dihimpun dari kanla YouTube Nala Weton pada Jumat (09/10).

1. Senin Pon

Dalam penafsiran Primbon Jawa, Senin Pon kerap digambarkan sebagai weton yang mencerminkan ketenangan dan keteguhan pendirian.

Orang yang lahir pada weton ini dipercaya tidak mudah terbawa tekanan lingkungan ketika harus menentukan sikap.

Mereka cenderung mempertimbangkan berbagai hal sebelum mengambil keputusan, sehingga tidak terburu-buru bertindak hanya karena mengikuti pendapat orang lain.

Karakter tersebut sering dikaitkan dengan kemampuan menjadi penengah ketika terjadi perbedaan pandangan.

Dalam lingkungan kerja atau organisasi, sosok dengan karakter seperti ini dianggap mampu mendengarkan berbagai pendapat sebelum menentukan jalan keluar.