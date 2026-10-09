Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Niko Sulpriyono
Sabtu, 10 Oktober 2026 | 02.40 WIB

5 Weton yang Dipercaya Punya Aura Pemimpin Sejak Lahir, Mulai dari Kebijaksanaan hingga Keberanian

Ilustrasi Weton Punya Aura Pemimpin (freepik) - Image

Ilustrasi Weton Punya Aura Pemimpin (freepik)

Dalam kehidupan sehari-hari, karakter tersebut dapat terlihat di berbagai lingkungan, mulai dari tempat kerja, organisasi, hingga keluarga.

Ada orang yang mampu menjadi penengah ketika terjadi perbedaan pendapat, sementara yang lain justru tampil sebagai penggerak ketika kelompoknya menghadapi kesulitan.

Menariknya, dalam tradisi masyarakat Jawa, karakter seseorang juga kerap dikaitkan dengan weton kelahiran melalui penafsiran yang tercatat dalam Primbon Jawa.

Sejumlah weton dipercaya memiliki karakter yang mencerminkan jiwa pemimpin, seperti kebijaksanaan, kecerdasan, kemampuan menjaga hubungan sosial, karisma, hingga keberanian menghadapi tantangan.

Meski demikian, kepercayaan tersebut merupakan bagian dari warisan budaya yang tidak dapat dijadikan patokan ilmiah untuk menentukan kemampuan seseorang.

Lantas, weton apa saja yang dipercaya memiliki aura kepemimpinan sejak lahir?

Berikut 5 weton yang menarik untuk diketahui dihimpun dari kanla YouTube Nala Weton pada Jumat (09/10).

1. Senin Pon

Dalam penafsiran Primbon Jawa, Senin Pon kerap digambarkan sebagai weton yang mencerminkan ketenangan dan keteguhan pendirian.

Orang yang lahir pada weton ini dipercaya tidak mudah terbawa tekanan lingkungan ketika harus menentukan sikap.

Mereka cenderung mempertimbangkan berbagai hal sebelum mengambil keputusan, sehingga tidak terburu-buru bertindak hanya karena mengikuti pendapat orang lain.

Karakter tersebut sering dikaitkan dengan kemampuan menjadi penengah ketika terjadi perbedaan pandangan.

Dalam lingkungan kerja atau organisasi, sosok dengan karakter seperti ini dianggap mampu mendengarkan berbagai pendapat sebelum menentukan jalan keluar.

Mereka juga dipercaya lebih mengutamakan keharmonisan hubungan daripada memenangkan perdebatan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Lahir Membawa Wibawa! 4 Weton Ini Dipercaya Punya Aura Pemimpin dan Kaya Raya - Image
Zodiak

Lahir Membawa Wibawa! 4 Weton Ini Dipercaya Punya Aura Pemimpin dan Kaya Raya

Sabtu, 12 September 2026 | 04.43 WIB

Diam-Diam Berpengaruh, 7 Weton Ini Disebut Punya Aura Pemimpin yang Kuat - Image
Zodiak

Diam-Diam Berpengaruh, 7 Weton Ini Disebut Punya Aura Pemimpin yang Kuat

Minggu, 6 September 2026 | 05.34 WIB

Dari Jumat Legi hingga Sabtu Kliwon, 6 Weton Ini Disebut Punya Aura Pemimpin - Image
Zodiak

Dari Jumat Legi hingga Sabtu Kliwon, 6 Weton Ini Disebut Punya Aura Pemimpin

Minggu, 23 Agustus 2026 | 00.12 WIB

Terpopuler

7 Cara Ampuh Mengatasi HP Lemot Tanpa Harus Ganti Baru - Image
1

7 Cara Ampuh Mengatasi HP Lemot Tanpa Harus Ganti Baru

2

Ferry Juliantono Rencanakan Penyaluran Gaji PNS dan Pensiun lewat Koperasi

3

Prediksi Skor Buriram vs Borneo di ASEAN Club Championship: Thunder Castle Menang Tipis

4

Pengurus NU Laporkan Dugaan Politik Uang Muktamar ke KPK, Uang Rp 40 Juta Dikembalikan

5

Prediksi Skor Kuching City vs Tampines di ASEAN Club Championship: The Cats Unggul Tipis

6

Besan KDM Komjen Karyoto Dimutasi dari Jabatan Kabaharkam Jelang Pensiun

7

Didik J Rachbini: Putusan MK Ungkap Kebohongan Gibran dan Jokowi

8

Jokowi Temui Prabowo saat Sidang Putusan Gibran, Ajudan Ungkap Isi Pertemuan

9

Prediksi Skor Meksiko vs Cile: El Tri Bakal Bangkit, La Roja Akhiri Tren Buruk

10

Gibran Terbukti Tak Punya Ijazah SMA, tapi MK Tidak Berwenang Diskualifikasi dari Wapres

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore