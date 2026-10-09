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Niko Sulpriyono
Sabtu, 10 Oktober 2026 | 02.32 WIB

7 Weton Ini Dipercaya Sulit Kaya saat Muda, tetapi Berpeluang Berjaya di Usia Tua

Ilustrasi Weton Berjaya di Usia Tua (freepik) - Image

Ilustrasi Weton Berjaya di Usia Tua (freepik)

Dalam kepercayaan masyarakat Jawa, perjalanan hidup seperti ini kerap dikaitkan dengan weton, yaitu gabungan hari dan pasaran kelahiran dalam penanggalan Jawa.

Primbon Jawa memuat berbagai penafsiran mengenai watak, keberuntungan, rezeki, hingga perjalanan hidup seseorang berdasarkan weton kelahirannya.

Salah satu pembahasan yang menarik adalah weton yang dipercaya membutuhkan waktu lebih panjang untuk mencapai kemapanan, tetapi memiliki karakter yang mendukung perjuangan hingga usia matang.

Lantas, apa saja weton yang dipercaya sulit kaya saat muda, tetapi berpeluang berjaya di hari tua menurut primbon Jawa?

Ada 7 weton yang menarik untuk dibahas, mulai dari Selasa Kliwon hingga Senin Pahing dihimpun dari kanal YouTube Nala Weton pada Jumat (09/10).

Setiap weton memiliki gambaran karakter tersendiri yang dapat menjadi bahan refleksi tentang pentingnya kesabaran, ketekunan, dan keberanian menghadapi perubahan.

1. Selasa Kliwon

Selasa Kliwon menjadi weton pertama yang dipercaya memiliki perjalanan hidup penuh tantangan sebelum mencapai keberhasilan.

Dalam penafsiran primbon Jawa, pemilik weton ini kerap digambarkan sebagai pribadi yang memiliki kemauan kuat, bersemangat, dan tidak mudah menyerah ketika menghadapi kesulitan.

Karakter tersebut dianggap menjadi modal penting untuk bertahan dalam berbagai situasi yang tidak sesuai harapan.

Saat masih muda, perjalanan menuju kemapanan bisa terasa lebih panjang karena berbagai rencana tidak selalu berjalan mulus.

Dalam gambaran tradisional ini, pemilik Selasa Kliwon mungkin harus menghadapi kegagalan dalam pekerjaan, mengalami kerugian usaha, atau memulai kembali sesuatu yang pernah dibangun.

Namun, pengalaman tersebut dapat menjadi pelajaran untuk memperbaiki strategi, mengelola risiko, dan mengambil keputusan dengan lebih bijaksana.

Seiring bertambahnya usia, kedewasaan dan pengalaman dapat membantu seseorang memahami peluang dengan lebih baik.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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