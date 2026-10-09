7 Weton Ini Dipercaya Sulit Kaya saat Muda, tetapi Berpeluang Berjaya di Usia Tua

Ilustrasi Weton Berjaya di Usia Tua (freepik)
Dalam kepercayaan masyarakat Jawa, perjalanan hidup seperti ini kerap dikaitkan dengan weton, yaitu gabungan hari dan pasaran kelahiran dalam penanggalan Jawa.
Primbon Jawa memuat berbagai penafsiran mengenai watak, keberuntungan, rezeki, hingga perjalanan hidup seseorang berdasarkan weton kelahirannya.
Salah satu pembahasan yang menarik adalah weton yang dipercaya membutuhkan waktu lebih panjang untuk mencapai kemapanan, tetapi memiliki karakter yang mendukung perjuangan hingga usia matang.
Lantas, apa saja weton yang dipercaya sulit kaya saat muda, tetapi berpeluang berjaya di hari tua menurut primbon Jawa?
Ada 7 weton yang menarik untuk dibahas, mulai dari Selasa Kliwon hingga Senin Pahing dihimpun dari kanal YouTube Nala Weton pada Jumat (09/10).
Setiap weton memiliki gambaran karakter tersendiri yang dapat menjadi bahan refleksi tentang pentingnya kesabaran, ketekunan, dan keberanian menghadapi perubahan.
1. Selasa Kliwon
Selasa Kliwon menjadi weton pertama yang dipercaya memiliki perjalanan hidup penuh tantangan sebelum mencapai keberhasilan.
Dalam penafsiran primbon Jawa, pemilik weton ini kerap digambarkan sebagai pribadi yang memiliki kemauan kuat, bersemangat, dan tidak mudah menyerah ketika menghadapi kesulitan.
Karakter tersebut dianggap menjadi modal penting untuk bertahan dalam berbagai situasi yang tidak sesuai harapan.
Saat masih muda, perjalanan menuju kemapanan bisa terasa lebih panjang karena berbagai rencana tidak selalu berjalan mulus.
Dalam gambaran tradisional ini, pemilik Selasa Kliwon mungkin harus menghadapi kegagalan dalam pekerjaan, mengalami kerugian usaha, atau memulai kembali sesuatu yang pernah dibangun.
Namun, pengalaman tersebut dapat menjadi pelajaran untuk memperbaiki strategi, mengelola risiko, dan mengambil keputusan dengan lebih bijaksana.
Seiring bertambahnya usia, kedewasaan dan pengalaman dapat membantu seseorang memahami peluang dengan lebih baik.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
7 Cara Ampuh Mengatasi HP Lemot Tanpa Harus Ganti Baru
Ferry Juliantono Rencanakan Penyaluran Gaji PNS dan Pensiun lewat Koperasi
Prediksi Skor Buriram vs Borneo di ASEAN Club Championship: Thunder Castle Menang Tipis
Pengurus NU Laporkan Dugaan Politik Uang Muktamar ke KPK, Uang Rp 40 Juta Dikembalikan
Prediksi Skor Kuching City vs Tampines di ASEAN Club Championship: The Cats Unggul Tipis
Besan KDM Komjen Karyoto Dimutasi dari Jabatan Kabaharkam Jelang Pensiun
Didik J Rachbini: Putusan MK Ungkap Kebohongan Gibran dan Jokowi
Jokowi Temui Prabowo saat Sidang Putusan Gibran, Ajudan Ungkap Isi Pertemuan
Prediksi Skor Meksiko vs Cile: El Tri Bakal Bangkit, La Roja Akhiri Tren Buruk
Gibran Terbukti Tak Punya Ijazah SMA, tapi MK Tidak Berwenang Diskualifikasi dari Wapres
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022