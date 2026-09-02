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Elista Ita Yustika
Rabu, 2 September 2026 | 23.02 WIB

5 Weton Ini Diramalkan Berjaya pada September 2026, Rezeki hingga Karier Disebut Berubah

Ilustrasi kalender Jawa dan perhitungan weton yang kembali menjadi perhatian menjelang September 2026 / magnific - Image

Ilustrasi kalender Jawa dan perhitungan weton yang kembali menjadi perhatian menjelang September 2026 / magnific

JawaPos.com – Memasuki September 2026, berbagai ramalan mengenai weton kembali menjadi perhatian masyarakat, khususnya mereka yang masih akrab dengan tradisi Primbon Jawa.

Bagi sebagian orang, perhitungan weton bukan sekadar informasi tentang hari kelahiran. 

Weton kerap dikaitkan dengan karakter, perjalanan hidup, peruntungan, hingga datangnya rezeki.

Menariknya, terdapat lima weton yang dalam sebuah prediksi Primbon Jawa disebut memiliki peluang baik sepanjang September 2026.

Kelima weton tersebut dipercaya memiliki aura positif dalam urusan keuangan, pekerjaan, usaha, hingga hubungan asmara.

Bahkan, beberapa di antaranya disebut berpotensi mendapatkan rezeki tak terduga, kenaikan jabatan, hingga tawaran kerja sama baru.

Meski demikian, perlu diingat bahwa prediksi weton merupakan bagian dari penafsiran tradisional yang tidak dapat dijadikan kepastian mengenai masa depan.

Kerja keras, keputusan yang tepat, dan doa tetap menjadi bagian penting dalam menentukan perjalanan hidup seseorang.

Lantas, weton apa saja yang diprediksi mengalami perubahan positif pada September 2026?

Dilansir dari kanal YouTube Widi Jowo Channel, Rabu (2/9), berikut ramalan lengkapnya.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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