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Vindi Rayinda Ayudya
Sabtu, 10 Oktober 2026 | 01.59 WIB

Ramalan Shio Besok Sabtu 10 Oktober 2026: Naga, Ular, Kuda, dan Kambing

Ilustrasi shio (magnific) - Image

Ilustrasi shio (magnific)

 

JawaPos.com -;Ramalan shio besok Sabtu, 10 Oktober 2026, menghadirkan sejumlah pesan mengenai pekerjaan, hubungan sosial, keuangan, dan keseimbangan hidup bagi pemilik Shio Naga, Ular, Kuda, dan Kambing. 

Memasuki akhir pekan, setiap shio dapat memanfaatkan waktu untuk mengevaluasi rencana sekaligus menentukan prioritas yang perlu diperhatikan.

Ada kalanya langkah terbaik bukan bergerak lebih cepat, melainkan memahami situasi dan menyesuaikan diri dengan keadaan.

 Sebagian shio mungkin perlu mengurangi tekanan dari lingkungan sekitar, sedangkan yang lain dapat memanfaatkan akhir pekan untuk beristirahat, mempererat hubungan, atau menyelesaikan urusan yang tertunda.

Ramalan shio dalam astrologi China didasarkan pada simbolisme 12 hewan yang memiliki karakteristik berbeda. 

Prediksi harian ini dapat dijadikan bahan refleksi untuk menjalani aktivitas dengan lebih bijaksana, tetapi bukan jaminan bahwa suatu peristiwa akan terjadi.

Dilansir dari Astrology.com, berikut ramalan shio besok Sabtu, 10 Oktober 2026 untuk Shio Naga, Ular, Kuda, dan Kambing.

1. Shio Naga

Shio Naga sebaiknya lebih memperhatikan cara menyampaikan persoalan pribadi kepada orang-orang terdekat pada Sabtu, 10 Oktober 2026.

Dalam ramalan hariannya, Astrology.com mengingatkan agar Naga tidak terus-menerus membebani orang yang sama dengan berbagai keluhan.

Editor: Novia Tri Astuti
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