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Dea Agustin Adrianingtyas
Sabtu, 10 Oktober 2026 | 17.43 WIB

Ramalan Zodiak Cancer 10 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Cancer (Magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Cancer (Magnific)

JawaPos.com - Beberapa orang yang memiliki minat sama, mungkin akan menelepon zodiak cancer hari ini. Cancer mungkin ingin berjalan-jalan sambil berbicara di telepon, tetapi akan terlibat dalam beberapa perdebatan yang menarik. 

Sementara itu, buku-buku baru yang ingin cancer baca mungkin akan menarik perhatian. Pada malam hari, tonton beberapa film tentang topik yang telah cancer diskusikan bersama teman-teman.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Cancer pada Sabtu, 10 Oktober 2026.

Cancer (21 Juni – 22 Juli)

Zodiak cancer harus menghindari terlibat dalam argumen yang tidak perlu dengan pasangan. Terkait karir, cari cara untuk memperluas keahlian agar cancer lebih mudah mendapatkan pekerjaan baru di masa mendatang.

Sementara itu, penerapan pola makan yang baik dan olahraga yang cancer lakukan, benar-benar mulai membuahkan hasil. Terkait keuangan, cancer akan mendapatkan hasil dari semua investasi yang dilakukan dan perlu meletakkan fondasi untuk masa depan yang stabil.

Cinta Cancer

Hindari terlibat dalam argumen yang tidak perlu dengan pasangan. Beberapa perselisihan kecil mungkin muncul dan cancer perlu berhati-hati agar tidak memperbesarnya. Biarkan masalah berlalu agar hubunganmu kembali berjalan normal.

Karir Cancer

Saat ini, carilah cara untuk memperluas keahlian. Hal ini akan membuat cancer lebih mudah mendapatkan pekerjaan baru di masa mendatang. 

Editor: Setyo Adi Nugroho
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