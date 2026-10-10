Ramalan Zodiak Sagitarius dan Capricorn 10 Oktober 2026: Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Zodiak sagitarius terinspirasi untuk mencoba sesuatu yang baru. Dorongan untuk keluar dan mencoba sesuatu yang baru, harus segera diatasi. Sagitarius menjadi lebih berani dan energik sebagai hasil dari transit planet ini, sehingga tidak ada yang dapat menghentikan sagitarius sekarang.

Sagitarius berpikir untuk memulai hobi baru atau berpartisipasi dalam olahraga favorit. Jadi, luangkan waktu untuk mencari tahu bagaimana sagitarius akan melakukannya.

Hari ini adalah hari yang penuh bagi zodiak capricorn. Tak diragukan lagi, capricorn mampu melepaskan penat dan mulai menikmati waktu terbaik dalam hidup. Capricorn harus selalu bersyukur dan menghargai bintang-bintang atas relaksasi yang didapatkan, setelah sekian lama mengalami stres dan ketegangan pikiran.

Pergilah keluar, bersenang-senanglah, dan menarilah sepuas hati bersama teman-teman. Hari ini layak untuk dikenang dan capricorn tidak akan pernah bisa melupakannya seumur hidup.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Sagitarius dan Capricorn pada Sabtu, 10 Oktober 2026.

Sagitarius (22 November – 21 Desember)

Zodiak sagitarius harus berhati-hati saat membahas masalah sensitif dengan pasangan agar tidak terjadi kesalahpahaman. Terkait karir, berhati-hatilah karena perhatian ini yang menyoroti beberapa kesalahan dalam pekerjaan.

Sementara itu, keluar dan cobalah melakukan olahraga, latihan, atau permainan baru. Pada ranah keuangan, sagitarius harus memilih investasi yang aman guna memiliki sumber pendapatan yang stabil dan terjamin.

Cinta Sagitarius