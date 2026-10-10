Ramalan Zodiak Aquarius dan Pisces 10 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Zodiak aquarius mungkin khawatir tentang beberapa bagian hidup. Kekhawatiran ini mungkin berasal dari hal-hal yang tidak selaras dengan impian.

Berupayalah mengubah impian menjadi kenyataan. Tidak ada yang tidak mungkin jika aquarius bertekad. Pendekatan yang praktis dan menyeluruh akan membantu aquarius untuk sukses.

Zodiak pisces harus waspada dan berhati-hati terhadap orang-orang di sekitar. Mungkin, ada orang-orang yang tidak menginginkan hal terbaik untuk pisces. Mereka bisa jadi rekan kerja atau teman yang iri dengan kemajuan karir atau hubungan pisces.

Lebih jauh lagi, mereka bahkan bisa mencoba mengambil pujian atas kerja keras pisces. Jadi, pisces harus berhati-hati. Setelah melewati ini, pisces dapat menghabiskan malam yang menyenangkan dan santai bersama keluarga.

Pisces juga akan lebih produktif di masa depan sebagai hasilnya. Mengabaikan berbagai bagian hidup dapat mengakibatkan kerugian.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Aquarius dan Pisces pada Sabtu, 10 Oktober 2026.

Aquarius (20 Januari – 18 Februari)

Zodiak aquarius harus membatasi masukan dari luar dan berkomunikasi secara jelas bersama pasangan. Terkait karir, cara kerja baru aquarius akan membuat atasan akan terkesan dan senang dengan kualitas hasilnya.

Sementara itu, mulailah bergabung dengan pusat kebugaran, seperti yang selama ini aquarius pertimbangkan. Pada sisi keuangan, kesepakatan bisnis yang tertunda akhirnya selesai dan membuka peluang untuk terbentuknya bisnis baru.