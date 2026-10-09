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Vindi Rayinda Ayudya
Sabtu, 10 Oktober 2026 | 01.55 WIB

Ramalan Shio Besok Sabtu 10 Oktober 2026: Monyet, Ayam, Anjing, Babi

Ilustrasi shio (magnific) - Image

Ilustrasi shio (magnific)

JawaPos.com - Ramalan shio besok Sabtu, 10 Oktober 2026, membawa sejumlah pesan menarik bagi pemilik Shio Monyet, Ayam, Anjing, dan Babi. 

Memasuki akhir pekan, setiap shio memiliki peluang untuk memperbaiki suasana hati, menjaga hubungan dengan orang terdekat, serta menata kembali aktivitas setelah menjalani rutinitas selama sepekan.

Shio Monyet disarankan memanfaatkan waktu untuk bersosialisasi, sedangkan Shio Ayam perlu lebih berhati-hati dalam berbicara agar tidak memicu kesalahpahaman. 

Sementara itu, Shio Anjing perlu menjaga pikiran tetap positif dan tidak mudah berprasangka terhadap orang lain. 

Shio Babi diperkirakan menghadapi hari yang cukup sibuk sehingga perlu mengatur waktu secara bijaksana.

Dalam astrologi China, ramalan shio menggambarkan kecenderungan yang dikaitkan dengan simbol hewan dalam kalender tradisional. 

Ramalan harian dapat dijadikan bahan refleksi untuk menyusun rencana, tetapi bukan kepastian mengenai apa yang akan terjadi.

Dilansir dari Astrology.com, berikut ramalan shio besok Sabtu, 10 Oktober 2026 untuk Shio Monyet, Ayam, Anjing, dan Babi.

1. Shio Monyet

Shio Monyet memiliki kesempatan untuk menikmati akhir pekan dengan suasana yang lebih menyenangkan pada Sabtu, 10 Oktober 2026.

Editor: Novia Tri Astuti
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