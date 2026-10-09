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Leni Setya Wati
Sabtu, 10 Oktober 2026 | 01.36 WIB

Ramalan Zodiak Cancer Besok Sabtu, 10 Oktober 2026: Keuangan Berpeluang Membaik, Hubungan Asmara

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Ilustrasi zodiak Cancer (magnific)

JawaPos.com - Pergerakan Bulan di Virgo menjadikan hari ini waktu yang tepat bagi Cancer untuk menikmati momen bersama orang-orang terdekat ataupun meluangkan waktu untuk diri sendiri.

Anda mungkin membutuhkan suasana yang lebih tenang agar dapat memahami perasaan dan menentukan langkah yang tepat dalam menghadapi persoalan sehari-hari.

Dalam hubungan asmara, Cancer berpotensi merasa kurang didengarkan oleh pasangan. Jika hal tersebut mengganggu pikiran Anda, cobalah menyampaikan perasaan secara terbuka tanpa memicu pertengkaran.

Sementara itu, urusan pekerjaan menunjukkan prospek yang cukup positif, meskipun ada beberapa hal yang mungkin membuat Anda merasa kurang puas.

Dari sisi keuangan, pengaruh Venus diperkirakan membawa peluang untuk memperoleh keuntungan melalui pekerjaan atau bisnis.

Manfaatkan kesempatan tersebut dengan bijak dan jangan lupa menyisihkan sebagian pendapatan untuk tabungan.

Adapun dari segi kesehatan, Cancer perlu menjaga ketenangan pikiran dan tidak mengabaikan keluhan fisik, termasuk masalah gigi yang membutuhkan pemeriksaan profesional.

Untuk ramalan zodiak Cancer selengkapnya, berikut penjelasannya seperti dilansir dari laman Astrotalk.

Cinta Cancer

Editor: Hanny Suwindari
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