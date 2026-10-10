Ramalan Zodiak Scorpio Sabtu, 10 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com – Hubungan keluarga zodiak scorpio sedikit tegang dan pertengkaran semakin sering terjadi. Inilah saatnya untuk lebih sopan dalam berkata-kata atau masalah akan semakin membesar.

Jika orang yang scorpio cintai tampak sedang dalam suasana hati yang buruk, sebaiknya hindari mereka. Inilah saatnya untuk mengambil jalan yang lebih baik dan menghindari konflik yang tidak perlu.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Scorpio Sabtu, 10 Oktober 2026.

Scorpio (23 Oktober – 21 November)

Zodiak scorpio perlu mendengarkan dengan saksama apa yang dikatakan pasangan saat dia mengungkapkan keinginannya. Terkait karir, ciptakan tonggak profesional untuk diri sendiri dengan mencapai target yang dianggap mustahil.

Sementara itu, nikmati aktivitas di luar ruangan atau bergabunglah dengan pusat kebugaran. Pada ranah keuangan, scorpio akan mendapatkan beberapa kejutan finansial yang tak terduga dan menguntungkan.

Cinta Scorpio

Scorpio perlu mendengarkan dengan saksama apa yang dikatakan pasangan. Dia mungkin sedang merasa sedih dan mencoba mengungkapkan kebutuhan dan keinginannya.

Dengarkanlah dengan telinga dan hati. Jika menunjukkan pengertian dan kepedulian, hubungan scorpio akan benar-benar berkembang hari ini.