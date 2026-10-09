Ramalan Zodiak Aquarius Besok Sabtu, 10 Oktober 2026: Peluang Penghasilan Terbuka, Hubungan Asmara

Ilustrasi zodiak Aquarius (magnific) JawaPos.com - Aquarius disarankan untuk lebih terbuka dalam menjalin komunikasi dengan orang-orang terdekat.

Jika ingin teman merasa nyaman menceritakan pikiran dan perasaan mereka, cobalah membangun hubungan yang dilandasi keterbukaan dan rasa saling percaya.

Sikap saling mendengarkan dapat membantu mempererat hubungan sekaligus mencegah kesalahpahaman.

Dalam urusan pekerjaan, banyaknya tugas mungkin membuat hari terasa lebih melelahkan dari biasanya.

Karena itu, Aquarius perlu menyusun jadwal yang teratur dan menentukan prioritas agar pekerjaan dapat diselesaikan dengan lebih efektif.

Sementara itu, para Aquarius yang masih lajang berpeluang tertarik kepada seseorang berzodiak Taurus. Berikut ramalan lengkap Aquarius dilansir dari Astrotalk.

Cinta Aquarius

Kehidupan asmara Aquarius yang sudah memiliki pasangan mungkin diwarnai situasi yang cukup menantang. Perbedaan pendapat atau persoalan yang belum terselesaikan berpotensi memicu ketegangan.