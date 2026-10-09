Ramalan Primbon Jawa Besok, Sabtu Kliwon, 10 Oktober 2026: Rezeki, Karier, Cinta, dan Keberuntungan

JawaPos.com - Ramalan Primbon Jawa besok, Sabtu Kliwon, 10 Oktober 2026 menjadi bacaan menarik bagi masyarakat yang masih mengikuti tradisi weton Jawa.

Perhitungan weton secara turun-temurun digunakan untuk menafsirkan berbagai aspek kehidupan, mulai dari rezeki, perjalanan karier, hubungan asmara, hingga keberuntungan.

Dalam penanggalan Jawa, Sabtu Kliwon memiliki neptu 17, yang berasal dari nilai hari Sabtu sebesar 9 dan pasaran Kliwon sebesar 8.

Perhitungan neptu menjadi salah satu unsur penting dalam tradisi primbon untuk memahami karakter weton dan berbagai tafsir kehidupan.

Lantas, bagaimana ramalan Primbon Jawa Sabtu Kliwon, 10 Oktober 2026, mengenai rezeki, karier, cinta, dan keberuntungan?

Simak ulasan berikut untuk mengetahui gambaran setiap aspek kehidupan berdasarkan tradisi weton Jawa, dilansir dari Primbon.com.

1. Rezeki Sabtu Kliwon 10 Oktober 2026 Dalam tafsir Primbon Jawa, rezeki Sabtu Kliwon 10 Oktober 2026 dapat dijadikan bahan refleksi mengenai pentingnya ketekunan, perencanaan, dan kemampuan mengelola hasil usaha.