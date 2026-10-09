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Dea Agustin Adrianingtyas
Jumat, 9 Oktober 2026 | 23.47 WIB

Ramalan Zodiak Pisces 9 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Pisces (Magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Pisces (Magnific)

JawaPos.com - Tiba saatnya bagi zodiak pisces untuk lebih terorganisir. Energi hari ini akan membantu pisces menjernihkan pikiran, sehingga memungkinkan pisces untuk menyelesaikan aktivitas yang belum selesai dan meraih kesuksesan. 

Segera atasi berbagai aspek kehidupan yang berantakan. Arsipkan, beri label, anggarkan, sortir, dan kategorikan semuanya, sehingga pisces mampu memulai hari berikutnya dengan lebih segar. 

Pisces juga akan lebih produktif di masa depan sebagai hasilnya. Mengabaikan berbagai bagian hidup dapat mengakibatkan kerugian.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Pisces pada Jumat, 9 Oktober 2026.

Pisces (19 Februari – 20 Maret)

Zodiak pisces dan pasangan memiliki kesalahpahaman yang membutuhkan waktu untuk diselesaikan. Terkait karir, pisces mampu membuat keputusan yang penting mengenai karir setelah melakukan pertimbangan yang sangat panjang.

Sementara itu, segera mulai program kebugaran agar pisces benar-benar terbebas dari ketegangan mental. Terkait keuangan, keputusan yang dibuat dengan menggunakan masukan dari angka keberuntungan, akan menguntungkan bagi kondisi finansial pisces.

Cinta Pisces

Mungkin, ada kesalahpahaman atau pertengkaran dalam hubungan yang membutuhkan waktu untuk diselesaikan. Pisces mungkin terkejut karena masalah itu muncul secara tidak terduga. 

Namun, yang perlu pisces lakukan hanyalah memulai komunikasi terbuka dengan pasangan untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan relatif mudah. ​​Jangan takut untuk membicarakannya.

Karir Pisces

Setelah melakukan pertimbangan yang sangat panjang, pisces mampu membuat keputusan yang sangat penting mengenai karir. 

Keputusan ini kemungkinan besar berpusat pada apakah pisces akan berganti pekerjaan atau industri, atau apakah akan terus bekerja di perusahaan saat ini. Pisces perlu meluangkan waktu untuk berpikir dan mempertimbangkan semuanya dengan matang untuk sampai pada kesimpulan yang tepat. 

Kesehatan Pisces

Kesehatan pisces secara keseluruhan akan sangat baik hari ini. Jika sempat berhenti berolahraga atau belum benar-benar melakukannya, akhirnya pisces bisa memulai program kebugaran. 

Pisces akan benar-benar bebas dari ketegangan mental. Selain itu, kulit pisces akan berseri-seri dan bercahaya sebagai efeknya. 

Keuangan Pisces

Editor: Setyo Adi Nugroho
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