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Vindi Rayinda Ayudya
Jumat, 9 Oktober 2026 | 23.38 WIB

Ramalan Zodiak Libra Besok Sabtu 10 Oktober 2026: Berani Memilih Tanpa Kehilangan Keseimbangan

Ilustrasi zodiak Libra (magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Libra (magnific)

JawaPos.com - Ramalan zodiak Libra besok, Sabtu 10 Oktober 2026, mengajak kamu untuk lebih memahami kebutuhan diri sendiri sebelum berusaha memenuhi harapan orang lain.

Keinginan menjaga hubungan tetap harmonis terkadang membuatmu sulit mengatakan tidak, bahkan ketika ada permintaan yang sebenarnya tidak sesuai dengan kemampuan atau keinginanmu.

Kamu mungkin merasa perlu mempertimbangkan banyak sudut pandang sebelum mengambil keputusan, tetapi terlalu lama menimbang pilihan juga bisa membuat persoalan sederhana semakin rumit.

Dalam urusan asmara, keterbukaan dan keberanian menyampaikan perasaan menjadi hal penting agar hubungan tidak hanya terlihat baik dari luar, tetapi juga terasa nyaman bagi kedua pihak.

Keuangan membutuhkan pengaturan yang lebih cermat, terutama jika ada keinginan berbelanja atau mengeluarkan uang untuk kegiatan bersama orang terdekat.

Di tempat kerja, kemampuan berkomunikasi dan menyelesaikan perbedaan pendapat dapat membantumu menjaga hubungan profesional tanpa harus mengorbankan prinsip pribadi.

Kamu juga perlu menyediakan waktu untuk beristirahat agar kesibukan dan tuntutan sosial tidak membuat kebutuhan fisik maupun emosional terabaikan.

Dilansir dari Astro Talk, berikut ramalan lengkap zodiak Libra untuk Sabtu, 10 Oktober 2026.

Editor: Novia Tri Astuti
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