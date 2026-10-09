Ramalan Zodiak Taurus dan Cancer Sabtu 10 Oktober 2026: Keberuntungan, Karier, Emosi & Cinta

JawaPos.com – Romantisme berkembang dalam gestur lembut dan percakapan yang tulus, tunjukkan sisi lembut Taurus.
Di sisi lain, ikatan keluarga dan kedekatan menjadi fokus Cancer, pupuk hubungan emosional pada esok hari.
Dilansir astotalk, berikut ramalan zodiak terkait keberuntungan & uang, wawasan karir, emosi & cinta, hingga kesehatan & kesejahteraan pada Sabtu 10 Oktober 2026 untuk Taurus dan Cancer.
Perlu diingat hasil ramalan tersebut mungkin bakal berbeda tergantung beragam faktor.
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Taurus – (20 April hingga 20 Mei)
Keberuntungan & Uang
Pendekatan praktis terhadap pengeluaran akan menjaga keuangan tetap terkendali.
Wawasan Karir
Kepuasan profesional berakar pada kesabaran, usaha yang gigih adalah kekuatan super Anda sekarang.
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